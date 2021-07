Slack - szykują się wielkie zmiany w popularnej platformie

Salesforce kupiło Slack za 27,7 miliarda dolarów w grudniu zeszłego roku. Był to największy zakup Salesforce w historii. Slack to oprogramowanie, które przekształciło się z szybko rozwijającego startupu w jedną z najbardziej wartościowych firm na rynku oprogramowania. Salesforce był w trakcie akwizycji wyceniany na 220 miliardów dolarów. Firma wybiła się dzięki oprogramowaniu do zarządzania relacjami z klientami, która pomaga firmom sprzedawać produkty online.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że Slack jest obecnie częścią rodziny Salesforce. Za sprawą tej integracji udało nam się stworzyć unikalne połączenie funkcji najlepszego na świecie systemu CRM wraz z przełomową platformą cyfrową, dostarczając niezawodne rozwiązania dla świata biznesu, pracującego z dowolnego miejsca na świecie" - powiedział Marc Benioff, prezes i dyrektor generalny Salesforce. "Razem zdefiniujemy przyszłość oprogramowania dla przedsiębiorstw, tworząc cyfrową wysoką jakość, która umożliwia każdej organizacji osiągnięcie sukcesu przez klientów i pracowników z dowolnego miejsca" - dodał.

Reklama

Priorytetem dla nas jest ciągłe rozwijanie się, aby stale oferować naszym klientom najlepsze doświadczenia i wartości w każdej interakcji" - powiedział Arvind Krishna, prezes i dyrektor generalny IBM. "Połączenie Salesforce i Slack pomoże nam osiągnąć większy stopień zjednoczenia, produktywności i innowacyjności, dzięki czemu będziemy mogli lepiej służyć naszym klientom" - zapowiedział prezes.

Salesforce i Slack wspólnie opracowali rozwiązanie Slack-first Customer 360, które zapewni firmom jedno źródło informacji o ich działalności oraz ujednoliconą platformę łączącą pracowników, klientów i partnerów. Platforma dostarcza również dostęp do aplikacji, z których użytkownicy korzystają na co dzień, a wszystko to w ramach ich dotychczasowego przepływu pracy.

We wtorek, 17 sierpnia, prezes i dyrektor operacyjny Salesforce Bret Taylor oraz dyrektor generalny i współzałożyciel Slacka Stewart Butterfield, będą gospodarzami wydarzenia, podczas którego opowiedzą o tym, jak obie firmy tworzą potężną platformę dla coraz to bardziej cyfrowego świata.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jeff Bezos powrócił już na Ziemię. Tak wyglądało lądowanie kapsuły Blue Origin AFP