SharePlay - premiera najnowszej funkcji iOS została opóźniona

SharePlay, to jedna z kluczowych nowości iOS 15. Funkcja ma umożliwić wspólne oglądanie filmów i słuchanie muzyki z innymi osobami na odległość. Wyglądać ma to tak, że na urządzeniu wyświetlany jest np. film, a w rogu ekranu pojawia się okienko z widokiem na drugą osobę, z którą można na bieżąco rozmawiać. Apple poinformowało, że SharePlay zostanie wyłączone z najbliższych wersji beta systemu iOS 15.

"SharePlay zostało zdezaktywowane w deweloperskiej wersji beta 6 dla iOS 15, iPadOS 15 i tvOS 15. SharePlay nie zostanie włączone do użytku wraz z ich premierą tej jesieni. SharePlay zostanie włączone do późniejszych wersji beta systemu oraz oddane do użytku publicznego w aktualizacji jeszcze tej jesieni" - czytamy na blogu Apple. -"Jesteśmy zachwyceni dużym entuzjazmem, jaki zobaczyliśmy ze strony społeczności deweloperów w kierunku SharePlay i nie możemy się doczekać, by oddać funkcję w ręce użytkowników, by mogli doświadczać aplikacji w raz z rodziną w zupełnie nowy sposób".

Reklama

Inną ważną funkcją, którą wprowadzi iOS 15 jest Universal Control. Narzędzie ma umożliwić korzystanie z MacBooków i iPadów za pomocą tej samej myszki i klawiatury.

Oficjalna data premiery systemu iOS 15 nie została jeszcze podana, choć istnieje prawdopodobieństwo, że Apple wypuści go wraz z serią iPhone’ów 13.