Schowek w Windowsie otrzyma sporą aktualizację

Choć schowek w systemie firmy Microsoft istnieje od bardzo dawna, jego funkcjonalność była raczej mocno ograniczona. Wszystko jednak wskazuje, że w przyszłości ulegnie to zmianie.

Zdjęcie Windows 10 otrzyma nowy schowek /INTERIA.PL

Jak wynika z wpisów użytkowników, nowy build Windowsa wydany w Dev Channel, niesie ze sobą odmieniony i usprawniony schowek. Jest on dostępny za pośrednictwem nowego panelu, który pierwotnie miał znaleźć się w Windowsie 10X. Ostatecznie rozwiązanie trafiło także do systemu, dostępnego w programie Windows Insider.

Reklama

Zaktualizowany schowek, podobnie jak jego obecna wersja, oddaje nam dostęp do niedawno skopiowanych rzeczy. Wśród nich mogą się znaleźć fragmenty tekstu czy nawet obrazów. W sumie system może tam przechowywać do 25 różnych materiałów. Co więcej, od teraz każda osoba pracująca na wielu urządzeniach będzie mogła skorzystać z funkcji synchronizacji rzeczy ze schowka.

Zapewne minie trochę czasu, zanim funkcja dotrze do oficjalnej wersji systemu. Niektóre przecieki informują jednak, że może się to stać bardzo szybko, bowiem już przy okazji najbliższej aktualizacji. Do tej pory pozostaje korzystać z już dostępnego narzędzia - przypominamy, że jego otwarcie odbywa się przy pomocy klawisza Windows + klawisza V.