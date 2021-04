Powstaje nowy Microsoft Store

Jak donosi serwis Windows Central, technologiczny gigant może pracować nad nową odsłoną sklepu zaimplementowanego do systemu Windows 10.

Zdjęcie Microsoft Store / INTERIA.PL

Jak wynika z plotek oraz przecieków, nowy sklep miałby zostać przeprojektowany i dostosowany pod nadchodzącą aktualizację Sun Valley. Oznacza to bardziej przejrzyste animacje, odświeżony layout czy usprawniony interfejs bazujący na WinUI.

To jednak nie wszystko. Główne zmiany dotyczyłyby nowych funkcji skierowanych specjalnie do programistów. Wśród nich znalazłaby się m.in. opcja ułatwiającą formatowanie oprogramowania do formatu MSIX.

Wszelkie aktualizacje aplikacji oraz ich obsługa, mogłyby być dodatkowo obsługiwane za własnych sieci dostarczania treści. Funkcje okazałyby się szczególnie przydatne w przypadku aplikacji, które aktualizują się automatycznie.

Te posunięcia powinny zmienić sklep w bardziej otwartą platformę i uczynić go bardziej przyjaznym dla wszelkich twórców.

Zmodernizowany sklep Microsoft Store może zadebiutować podczas kompilacji 2021. Czy tak się stanie? Zobaczymy.

