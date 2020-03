​Office 365 zmienia się w Microsoft 365 - jakie nowości przygotowano?

Od 21 kwietnia Office 365 zmieni się w Microsoft 365 - wszyscy dotychczasowy abonenci Office 365 zostaną przeniesieni na nową platformę. Jednocześnie popularne programu z pakietu otrzymają nowe funkcje. Cena pozostanie bez mian. Na tym nie koniec nowości

Reklama

Rozwiązania zaczną pojawiać się od terazi w ciągu najbliższych miesięcy dotrą do ponad 38 milionów subskrybentów Office 365.

Zaprezentowano również dwa nowe rozwiązania w usłudze Microsoft 365, które zostaną udostępnione w przedsprzedaży w nadchodzących miesiącach - nową aplikację Microsoft Family Safety (więcej informacji) zaprojektowaną z myślą o bezpieczeństwie rodziny w świecie rzeczywistym i cyfrowym, nową wersję przeglądarki Edge oraz nowe funkcje w pakietach Microsoft Teams (więcej informacji).

Reklama

Microsoft Editor

Będzie dostępne w ponad 20 wersjach językowych zarówno jako dodatek w programach Word i Outlook.com, jak również w formie rozszerzenia do przeglądarek Microsoft Edge i Google Chrome.

Podstawowych możliwości Edytora to sprawdzanie pisowni i gramatyki w programach Word i Outlook.com oraz w przeglądarkach. Subskrybenci Microsoft 365 w wersji Personal i Family będą mieli dostęp do zaawansowanych poprawek gramatycznych i stylistycznych.

Word, Excel i PowerPoint

Publiczne wystąpienia są dla wielu bardzo stresujące. Presenter Coach w PowerPoint może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Podczas próby wystąpienia Presenter Coach użyje sztucznej inteligencji do wykrywania, czy mówimy za szybko, stosujesz za dużo przerywników w rodzaju “eee" czy po prostu czytasz tekst ze slajdów.

Zdjęcie PowerPoint / materiały prasowe

Do programu PowerPoint wprowadzono dwie nowe funkcje wspomagane AI, przeznaczone wyłącznie dla subskrybentów Microsoft 365 - monotone pitch i udoskonalanie mowy. Dzięki monotone pitch Presenter Coach będzie wsłuchiwał się w ton głosu użytkownika i w czasie rzeczywistym przekazywał informacje zwrotne, sugerując w razie potrzeby wdrożenie pewnych zmian. Dzięki udoskonaleniu mowy, Prezenter Coach przekaże wskazówki językowe i gramatyczne, w tym sugestie, jak lepiej sformułować wypowiedzi. Presenter Coach będzie dostępny dla wszystkich w wersji próbnej, następnie zostanie udostępniony tylko subskrybentom usługi Microsoft 365.

Nowy PowerPoint Designer ma ulepszyć wystąpienia, a przy okazji oszczędzi czas. Na przykład za pomocą jednego kliknięcia przekształci tekst w urozmaiconą oś czasu, a po dodaniu zdjęcia - automatycznie wygeneruje kilka układów slajdów do wyboru.

Zdjęcie / materiały prasowe

Microsoft zapewnił abonentom dostęp do ponad pięknych zdjęć i obrazów i 175 zapętlonych filmów z Getty Images, a także 300 nowych fontów i 2800 ikon do tworzenia dokumentów. Z wszystkich wymienionych powyżej udogodnień można korzystać także w programach Word oraz Excel. Subskrybenci Microsoft 365 otrzymają także wyłączny dostęp do ponad 200 nowych szablonów w programach Word, Excel i PowerPoint.

Excel

Money in Excel, nowe rozwiązanie przeznaczone dla subskrybentów Microsoft 365, ułatwi zarządzanie, monitorowanie i analizowanie Twoich przychodów i wydatków w jednym miejscu - w Excelu.

Dzięki procesowi łączącemu program z kontami bankowymi i kartami kredytowymi, w tym z głównymi bankami detalicznymi i kasami oszczędnościowymi, Money in Excel pozwala na automatyczne importowanie transakcji i sald na kontach oraz dostosowanie skoroszytu do potrzeb użytkownika, wykorzystując funkcje programu Excel.

Program dostarczy bowiem spersonalizowany wgląd w to, ile pieniędzy wydajemy na poszczególne kategorie, takie jak np. produkty spożywcze. Money in Excel za pomocą specjalnych alertów powiadomi nas o zmianach cen, nadchodzących płatnościach, opłatach bankowych czy przekroczeniu salda konta. Program będzie dostępny w kolejnych miesiącach, najpierw na terenie Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcie Excel / materiały prasowe

Nowe data types przeanalizuje dane z różnych zakresów tematycznych, których jest już ponad 100. Obejmują takie grupy jak jedzenie, filmy, miejsca, chemia, a nawet Pokémony. Zwykły tekst zostanie zmieniony w rożne rodzaje danych, a Excel urozmaici arkusz interaktywnymi kartami danych czy obrazami, które zdecydowanie uatrakcyjnią dokument.

Jak to działa? Powiedzmy, że chcemy zacząć lepiej kontrolować swoją dietę. Wprowadzamy do arkusza wybrany rodzaj jedzenia jak "awokado", a program przekonwertuje je na typ danych o żywności i pomoże wyświetlić informacje na temat jego wartości odżywczych. A może rodzina rozważa adopcję psa? Można ocenić różne rasy, korzystając z tego typu danych. Program pomoże w dostarczeniu potrzebnych obrazów i faktów, dzięki którym stworzymy dedykowaną tabelę i porównasz dane.

Nowe data types smart templates będą dostępne dla osób mających dostęp do Office Insiders wiosną tego roku oraz dla subskrybentów Microsoft 365 Personal i Family w Stanach Zjednoczonych w nadchodzących miesiącach.

Microsoft Outlook

Koordynacja spotkań służbowych i prywatnych może być bardzo uciążliwa, szczególnie jeśli oba kalendarze nie są ze sobą zsynchronizowane. Nowe funkcje Outlooka umożliwią zarządzanie zobowiązaniami zawodowymi i prywatnymi w jednym miejscu. Dzięki nim można połączyć swój osobisty kalendarz z tym, którego używamy w pracy, aby pokazać swoją rzeczywistą dostępność przy jednoczesnym zachowaniu prywatności.

Zdjęcie Microsoft Outlook / materiały prasowe

Microsoft wprowadza również rozwiązanie Play My Emails, przeznaczone dla urządzeń z systemem Android, za pomocą której Cortana odczytuje wiadomości (nie będzie one dostępne w Polsce).. Aby uruchomić tryb głośnomówiący, można skorzystać z wyszukiwarki Microsoft Search, która w systemach iOS i Android rozpozna język, którym posługujemy się na co dzień. Nowa funkcja wyszukiwania oraz Play My Emails w systemie Android będą rozwijanie w ciągu najbliższych miesięcy.

Zdjęcie / materiały prasowe

Dostępność i ceny

Nowe funkcje usługi Office będą dostępne dla kolejnych użytkowników Office 365 już od dziś. Z kolei Microsoft Personal i Family będą dostępne na całym świecie 21 kwietnia.

Dzięki subskrypcjom Microsoft 365 Personal i Family otrzymamy wszystkie narzędzia i programy z Office 365, na przykład usługi klasy premium, 1 TB pamięci masowej w chmurze OneDrive na osobę, 60 minut na połączenia z telefonami komórkowymi i stacjonarnymi za pomocą Skype’a, zaawansowane funkcje zabezpieczeń chroniące przed atakami złośliwego oprogramowania i phishingiem.

Ceny? Pozostają bez zmian w stosunku do tego, co oferuje pakiet Office 365.

Przykładowo: 29,99 zł co miesiąc za Office (Microsoft) 365 dla jednej osoby w abonamencie lub 299,99 zł za cały rok (ceny oficjalne).