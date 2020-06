Nadal można znaleźć numery telefonów komórkowych korzystających z WhatsAppa w Google. Nie wiadomo, czy ta swoistego rodzaju "książka telefoniczna" to błąd czy celowa operacja.

Jeszcze w lutym tego roku Jordan Wildon, dziennikarz DW News odkrył jednak, że publikowane często na różnych stronach hiperłącza, były indeksowane przez mechanizmy Google. Z

Inny deweloper Jane Manchun Wong, deweloper z Hong Kongu zauważyła, że wpisanie w wyszukiwarkę frazy chat.whatsapp.com skutkowało wyświetleniem około 470 000 wyników dla adresów URL używanych w zaproszeniach grupowych.

Wtedy administratorzy WhatsAppa przyznali, że nie jest to nic nowego. Linki z zaproszeniami do grup podlegają tym samym prawom, co pozostałe treści udostępniane w publicznym internecie. Osoby, którym faktycznie zależy na prywatności, nie powinny wklejać "zaproszeń" na otwarte strony internetowe.

Problem - jeśli można go tak nazwać - nadal jednak występuje, i to w różnych formach. Jak słusznie zauważył Athul Jayaram, którego przywołuje serwis Niebezpiecznik.pl, Google indeksuje adresy z domeny wa.me w formacie, który zawiera numer telefonu. Tego typu adresy tworzone są w ramach "Kliknij i czatuj". Ma ona umożliwiać rozpoczęcie czatu z osobami, których numery telefonów nie są zapisane w książce adresowej telefonu - zauważa Niebezpiecznik. Wystarczy skorzystać z operatora "+ 48" w Google i dotrzemy do numerów - dodaj serwis.