Niemiecki rząd stoi przed rachunkiem opiewającym na 800 tysięcy euro – wszystko to za dodatkowe wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 7.

Zdjęcie Od 14 stycznia tego roku Windows 7 nie jest oficjalnie wspierany /AFP

Niemiecka gazeta Handelsblatt wskazuje na to, iż urzędnicy chcą zabezpieczyć co najmniej 33 tysiące komputerów z systemem Windows 7, co wiąże się z zapłaceniem odpowiedniej kwoty Microsoftowi. Oficjalne wsparcie dla Windows 7 zostało zakończone w połowie stycznia 2020 roku.

Firmy, które nie przeprowadziły migracji do oprogramowania Windows 10 będą zmuszone do pogodzenia się z brakiem wsparcia lub będą musiały zapłacić za pakiet dodatkowej opieki. W 2021 rok koszt wsparcia jednego komputera z Windows 7 wzrośnie z 25 do 50 dolarów za sztukę.

Microsoft rozpoczął również kampanię pokazywania pełnoekranowych powiadomień dla użytkowników systemu Windows 7 zachęcając ich do przesiadki na nowsze oprogramowanie.

