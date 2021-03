Netflix z nową funkcją - dotyczy pobierania filmów i seriali

Platforma sVOD uruchomiła nową inteligentną funkcję pobierania materiałów na urządzenia mobilne. Co trzeba wiedzieć o tym rozwiązaniu?

Rozwiązanie o nazwie "Pobieranie dla Ciebie" umożliwia w pełni automatyczne pobieranie polecanych programów i filmów na nasze urządzenie mobilne zgodnie z określonymi przez nas upodobaniami. Nowa funkcja okazuje się niezmiernie pomocna w przypadku utknięcia np. w korku lub dłuższej przesiadki na lotnisku. Zamiast wyszukiwania odpowiedniego dostępu do sieci oraz zastanawiania się nad hasłami Wi-Fi, platforma dużo wcześniej pobiera losowe materiały, pozwalając zająć nam spędzić czas w przyjemny sposób.

Oczywiście użytkownicy mają możliwość włączania i wyłączania rozwiązania, a także samodzielnego wyboru ilość miejsca, którą chcą przeznaczyć na pobierane materiały. W tym celu należy przejść do karty "Pobrane" a następnie u góry ekranu znaleźć odpowiedni monit informujący o uruchomionej lub wyłączonej funkcji. Następnie pojawi się krótka i szybka konfiguracja, umożliwiającą wybór odpowiedniej ilości miejsca z którego będzie korzystać serwis. Na automatycznie ściągnięte filmy i programy, można przeznaczyć od 0,5 GB do 9,5 GB. Warto zatem mieć na uwadze, ile danych pobierze aplikacja, jeśli nie korzystamy z domowego Wi-Fi, ale np. z Wi-Fi udostępnianego przez inny smartfon.



Co ciekawe - pobieranie materiałów można dostawać do każdego profilu z osobna, a więc jeśli z naszego telefonu korzystają też dzieci, nic nie stoi na przeszkodzie, by ustawić Netfliksa pod pobieranie bajek.

Nowa funkcja jest już dostępna na urządzeniach z Androidem 4.4.2 lub nowszym, a także na iPhone'ach z systemem iOS 9.0 lub nowszym.

