Nadchodzi koniec prywatności? Nowe zasady szyfrowania w Europie

Jak możemy wyczytać na łamach Dziennika Internautów, Rada Unii Europejskiej chce wprowadzić nowe zasady dotyczące m.in. szyfrowania. Opublikowana rezolucja może oznaczać koniec prywatności komunikacji.

Zdjęcie Czy to koniec prywatności w internecie? /123RF/PICSEL

Treść wydanej przez Radę Unii Europejskiej rezolucji 13084/1/20 REV 1 dotyczy zmian zasad w zakresie szyfrowania cyfrowego. W treści deklaracji możemy wyczytać:

"Państwo musi zadbać o to, by organy w obszarze bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, np. organy ścigania i organy sądowe, mogły wykonywać swoje legalne uprawnienia, zarówno w internecie, jak i poza nim (...) istnieją jednak przypadki, w których szyfrowanie sprawia, że dostęp do komunikatów i analizowanie ich treści (...) jest niezwykle trudne lub praktycznie niemożliwe. Niezależnie od otoczenia technologicznego w danym okresie kluczowe jest zatem, aby zachować uprawnienia właściwych organów w obszarze bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych..."

W praktyce przyznanie takich uprawnień może oznaczać opracowanie sposobów na obejście szyfrowania i "podparte prawem" wymuszenie ukrytych danych, w celu przekazania ich do organów Państwa.

Jak alarmują specjaliści - treść rezolucji wydaje się być sprzeczna z zasadą poszanowania prawa i prywatności, a tym samym jest całkowicie nie do zaakceptowania.

Według informacji opublikowanych przez Dziennik Internautów, podobne rozwiązania stosuje już m.in. Australia, która nakazuje dostawcom oraz firmom internetowym, dzielenie się poufnymi informacjami na temat użytkowników, w przypadku prowadzenia np. spraw sądowych. O podobnych planach "obchodzenia" zaszyfrowanych, prywatnych danych coraz częściej mówią też niemieccy europosłowie.

Głos sprzeciwu przeciwko treści rezolucji wyraża obecnie coraz więcej użytkowników oraz twórców oprogramowania.