Fundacja Mozilla oficjalnie poinformowała o zamknięciu serwisu Firefox Send. Decyzja została podyktowana kwestiami bezpieczeństwa.

Zdjęcie Mozilla Firefox 72 /materiały prasowe

Firefox Send było usługą pozwalającą na przesyłanie nawet sporych wielkości plików. Jej popularność wynikała m.in. z dużych możliwości i łatwości obsługi.

Jakiś czas temu Mozzila poinformowała jednak o zawieszeniu funkcji z powodu używaniu serwisu Firefox Send do dystrybucji złośliwego oprogramowania. Całość miała wrócić po pewnym czasie, w nowej, usprawnionej i bezpieczniejszej formie.

Niestety wszystko wskazuje na to, że skala zjawiska okazała się zbyt duża, by udało się skutecznie zabezpieczyć usługę. Zespół Firefoxa oficjalnie poinformował o zamknięciu Firefox Send.

Na obecną chwilę nie wiadomo czy usługa funkcja zostanie zastąpiona inną. Likwidacja Firefox Send to kolejny cios dla giganta przeglądarkowego. Całkiem niedawno poinformował on także o zakończeniu rozwoju Firefox Notes - aplikacji do sporządzania notatek.