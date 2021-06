Już 8 czerwca odbędą się mistrzostwa Financial Modeling World Cup. Wśród uczestników będzie m.in. Polka, która stanie do rywalizacji w wyzwani na arkuszach kalkulacyjnych. Do wydarzenia włączył się nawet Microsoft.

Zdjęcie Financial Modeling World Cup / materiały prasowe

Choć obecnie zawody komputerowe kojarzą się jednogłośnie z e-sportem oraz rywalizacją w grach, istnieją także mniej popularne odnogi wirtualnych zmagań. Mowa o Financial Modeling World Cup, wydarzeniu sponsorowanym m.in. przez giganta technologicznego, firmę Microsoft, w których jedną z konkurencji jest wieloosobowa bitwa na budowanie modeli finansowych w programie Excel.

Czym jest wspomniane budowanie modeli finansowych? W dużym skrócie polega ono na tworzeniu podsumowania wydatków oraz zysków danej firmy w postaci arkusza kalkulacyjnego. Taki model finansowy ma wiele zastosowań dla kadry kierowniczej firm. Analitycy finansowi najczęściej używają go do analizowania i przewidywania, w jaki sposób przyszłe wydarzenia lub decyzje wykonawcze mogą wpłynąć na kurs akcji.

Tegoroczne zawody Financial Modeling World Cup wystartują już 8 czerwca. Co ciekawe, wśród ośmiu osób biorących udział w zmagania, jest także reprezentantka Polski. Mowa o Gabrieli Strój, która zajmuje stanowisko menedżera w firmie PwC Polska.

W mistrzostwach uczestnicy będą mieli 40 minut na rozwiązanie zadania przygotowanego przez komitet organizacyjny.

