Microsoft Teams z systemem nadzoru przez szefa

Microsoft Teams zawdzięcza swoją popularność aktualnej sytuacji na świecie. Globalna pandemia zmusiła pracowników korporacji do przejścia na zdalny tryb pracy. Wiele firm wybrało do komunikacji program Microsoft Teams, który pozwala urządzać wideokonferencje oraz porozumiewać się na czacie. Czasem podczas wielogodzinnej pracy skupienie ustępuje i atmosfera może się rozluźnić, co sprzyja rozmowom, które nie dotyczą realizowanego projektu. Teraz nadzorca będzie mógł usunąć takie konwersacje.

W Microsoft 365 Roadmap pojawił się projekt o roboczej nazwie “Microsoft Teams: Chat supervisors can delete messages". Narzędzie pozwoli na przydzielenie roli nadzorcy, który będzie mógł usuwać niestosowne wiadomości lub rozmowy niezwiązane z wykonywanym zadaniem. W ten sposób atmosfera ma być mniej toksyczna, a pracownicy szybciej przywracani do porządku. Nowy system nadzoru jest kierowany w szczególności do firm, których pracownicy wykonują swoje obowiązki z domu oraz szkół i uczelni, które mogą go wykorzystać podczas nauki zdalnej.

Projekt “Microsoft Teams: Chat supervisors can delete messages" powinien ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym miesiącu. Pomimo tego, nadal widnieje obok niego zapis, że jest w trakcie rozwoju.