Microsoft naprawił problem, który był związany z luką pozwalającą uszkodzić zawartość dysku w systemie plików NTFS. Do wystąpienia problemu wystarczyła specjalnie spreparowana nazwa folderu.

Na początku roku zauważono lukę w systemie Windows 10, która pozwalała atakującemu na uszkodzenie zawartości dysku sformatowanego w systemie plików NTFS. Do wykonania całego zadania nie było potrzeba nic więcej, jak tylko specjalnie spreparowanej nazwy folderu. Sytuację dało się naprawić narzędziem Chkdsk, jednak nie działało ono tak jak powinno we wszystkich przypadkach.

Microsoft rozpoczął testowanie poprawki oraz wdrożył ją dla większości użytkowników - została ona oznaczona jako CVE-2021-28312. W opisie możemy znaleźć informację o tym, iż jest to poprawka w zabezpieczeniach systemu Windows NTFS typu "odmowa usługi".

Same aktualizacje wdrożone przez Microsoft rozwiązują uciążliwy problem z systemem plików NTFS, jednak powodują inne kłopoty dla wybranych osób - w tym problemy z wydajnością oraz dostępem do folderów współdzielonych. Po zainstalowaniu aktualizacji w Windows 10, próba uzyskania dostępu do problematycznej ścieżki powoduje wyświetlenie opisu pt. "nazwa katalogu jest nieprawidłowa".

Amerykańska firma będzie musiała również zaadresować ten problem.

