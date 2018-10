Microsoft naprawia kolejne błędy. Aktualizacja Windows 10 coraz bliżej

Microsoft udostępnił testerom kolejną porcję łatek usuwających wykryte błędy w systemie Windows 10. Wznowienie dużej, październikowej aktualizacji jest więc coraz bliżej.

Zdjęcie /123RF/PICSEL Programy Aktualizacja Windows 10 - główne problemy zostały rozwiązane

Poprawione przez Microsoft błędy powiązane są między innymi ze sterownikami oraz wyświetlaniem szczegółów procesów bezpośrednio w Menedżerze Zadań. Amerykańska firma usunęła również problemy z aplikacjami do wirtualizacji oraz antywirusami firm trzecich.

Niestety na ten moment nie wiadomo dokładnie, kiedy Microsoft zdecyduje się na wznowienie aktualizacji oraz dostarczenie jej do wszystkich użytkowników. Patrząc na ostatnie posunięcie firmy, testowanie oprogramowania przed wznowieniem go do kanał stabilnego może jeszcze potrwać.