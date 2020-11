Messenger oraz Instagram z funkcją znikających wiadomości

Facebook wprowadza nową funkcję do swoich dwóch popularnych komunikatorów. Mowa o samo usuwających się wiadomościach, które automatycznie znikną po ich przeczytaniu.

Zdjęcie Z komunikatora Messenger korzysta regularnie na całym świecie miliard osób /123RF/PICSEL

Znikające wiadomości to nic innego jak możliwość ustawienia automatycznie kasowanych wpisów. Dzięki temu wszystko co napiszemy w komunikatorze, zniknie w momencie, gdy odbiorca przeczyta wiadomość i wyjdzie z czatu. Pozwala to na bezpieczniejsze przesyłanie różnych poufnych informacji z zachowaniem świadomości, że poszczególne wiadomości nie do osób trzecich - nawet w przypadku włamania na konto.

Aby przejść w tryb znikających wiadomości na telefonie, należy w wybranym czacie rozmowy, przesunąć palcem w górę ekranu. Ma to skutkować automatycznym uruchomieniem funkcji bezpiecznej rozmowy. Ponowne wykonanie ruchu ma przywrócić standardowe zasady komunikacji.

Niedawno podobne rozwiązanie zostało wprowadzone w należącej do Facebooka aplikacji WhatsApp, jednak tam wiadomości znikają dopiero po 7 dniach. Bliższa w działaniu do opisywanej jest funkcja dostępna od dłuższego czasu w komunikatorze Telegram.

Wprowadzenie trybu znikających wiadomości to bardzo dobra wiadomość. Chociaż współczesne smartfony oferują wiele rozwiązań w kwestiach bezpieczeństwa, warto mieć na uwadze, że te nie zawsze okazują się w 100 proc pewne.