Mapy Google z przydatną funkcją dla kierowców

Nawigacja Google Maps wdraża właśnie rozwiązanie mające upodobnić ją do mobilnej wersji Android Auto. Aplikacja wykorzystuje nowy interfejs, skierowanego specjalnie dla kierowców.

Jeśli jesteście właścicielami samochodu bez zintegrowanej obsługi Android Auto, zapewne ucieszy was fakt, że podobne rozwiązanie wprowadza właśnie klasyczna nawigacja Google. Aplikacja "tryb asystenta jazdy" korzysta bowiem z bardzo podobnego interfejsu wykorzystując jako bazowe oprogramowanie Mapy Google.

Nowa funkcja wygląda jak połączenie Android Auto z nawigacją Google. Od teraz pod głównym ekranem nawigacji są dostępne nowe przyciski - jeden umożliwia aktywowanie usług głosowych i asystenta Google, a drugi pozwala szybko przenieść się do "ekranu głównego". To właśnie ten stanowi największą zmianę w porównaniu do poprzedniej wersji oprogramowania.

Znajdują się na nim skróty do podstawowych funkcji naszego urządzenia w tym połączeń i wiadomości, a także dostęp do wybranych aplikacji, takich jak odtwarzaczy muzyki czy podcastów. Ekran "Połączenia" zawiera trzy najpopularniejsze kontakty i trzy ostatnie połączenia, z przyciskiem "Zadzwoń do kogoś innego". Menu zawiera także specjalny interfejs dla YouTube Music.

Nowy tryb trafia obecnie do użytkowników Map Google na terenie Stanów Zjednoczonych. Niebawem zapewne dotrze on do aplikacji w pozostałych częściach świata.