Mapy Google, YouTube i Gmail przestaną działać na tych telefonach

Jak ważna jest obecność usług Google w telefonach, pokazał przykład Huaweia. Marka znalazła się na amerykańskiej Entity List, przez co nie ma możliwości zawierania umów handlowych z firmami z USA, w tym z Google. Przez to producent zanotował znaczny spadek w sprzedaży swoich urządzeń. Wcześniej Huawei zajmował niemal 20 proc. rynku smartfonów, a teraz nie jest nawet wymieniany w rankingach.

Dla większości osób smartfony pozbawione usług Google są mało użyteczne, a firma ogłosiła, że dzisiaj wiele urządzeń przestanie być kompatybilne z jej aplikacjami. Chodzi tu o wszystkie telefony działające na systemie Android 2.3 lub starszym. System miał swoją premierę jeszcze w 2010 roku, zatem uderza to głównie w posiadaczy smartfonów, które mają ponad dekadę na karku. Takie urządzenia będą wyświetlały komunikat o błędzie podczas próby zalogowania się do konta Google.

Sprawę można rozwiązać aktualizując smartfona do minimum Androida 3.0. Niestety, nie wszystkie urządzenia będą mogły to zrobić. Usługi Google na dobre znikną z takich telefonów jak Sony Xperia Advance, Lenovo K800, Sony Xperia Go, Vodafone Smart II, Samsung Galaxy S2, Sony Xperia P, LG Spectrum, Sony Xperia S, LG Prada 3.0, HTC Velocity, HTC Evo 4G, Motorola Fire i Motorola XT532.