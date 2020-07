Majowa aktualizacja Windows 10 automatycznie wdrażana na starszych komputerach

Firma Microsoft zwiększa liczbę urządzeń objętych automatyczną aktualizacją systemu Windows 10. W ich określaniu ma pomóc technologia uczenia maszynowego.

Zdjęcie Microsoft aktualizuje kolejne komputery /123RF/PICSEL

Jeśli posiadacie system Windows 10 w starszej wersji, duża szansa, że ten niebawem samodzielnie zainstaluje majową aktualizację. Microsoft poszerza bowiem zakres urządzeń, które otrzymają wersję Windows 10 May 2020.

Reklama

Wśród całkiem dużej ilości zmian znajdziemy w niej m.in. usprawnioną Cortanę, która obecnie stała się aplikacją systemową i można z niej korzystać niezależnie od systemu Windows 10.

Aktualizacja wprowadza także usprawniony tryb wyszukiwania plików, lepszą integrację z urządzeniami Bluetooth, dokładniejsze zarządzanie pamięcią przez przeglądarkę Edge, a nawet obsługę nowych ikon kaomoji.

Cyfrowy gigant wyjawił przy okazji, że w celu określenia, które komputery przystąpią do aktualizacji, wykorzystuje technologię uczenia maszynowego. To właśnie ona samodzielnie wyszukuje komputery działające na przestarzałych obecnie wersjach systemu. Rozwiązanie to działa już od połowy czerwca, a baza "wiedzy" wciąż jest poszerzana.

Pomimo tego, jeśli posiadamy nowszą wersję "okienek", nic nie stoi na przeszkodzie by sprawdzić dostępność aktualizacji ręcznie.