Obecnie wiele osób decyduje się na zainstalowanie w swoim komputerze dwóch dysków - jednego na system, jednego na dane. Żeby jednak dobrze dobrać pojemność dysku systemowego, trzeba najpierw ustalić, ile miejsca zajmuje Windows 10, aby nie okazał się on później za mały.

Już na wstępie można powiedzieć, że “dziesiątka" jest znacznie cięższym systemem niż wszyscy jej poprzednicy, zwłaszcza po wielu aktualizacjach. Poniżej wyjaśnimy Wam dokładnie, ile miejsca zajmuje Windows 10 i od czego to zależy. Zapraszamy!

Ile miejsca zajmuje Windows 10?



To, ile miejsca zajmuje Windows 10, zależy między innymi od jego typu (czy jest to opcja 32-bitowa, czy też 64-bitowa) oraz wersji (“czysty" system zawsze waży mniej niż system po kilku dużych aktualizacjach).

Sam Microsoft wskazuje w wymaganiach dla systemu Windows 10, że niezbędna przestrzeń dyskowa wynosi 16 GB dla 32-bitowego lub 32 GB dla 64-bitowego systemu operacyjnego. Są to wymagania dla najnowszej wersji Windowsa - warto wiedzieć, że jeszcze kilka lat temu, w 2019 roku, rekomendowane było zaledwie 10GB, natomiast zmieniło się to wraz z “rocznicową" aktualizacją 1903.

Oczywiście, to, ile miejsca zajmuje Windows 10 według rekomendacji, a ile naprawdę może się nieco różnić. W naszym przypadku folder “Windows" na dysku systemowym, przy najnowszej wersji systemu operacyjnego, zajmuje nieco mniej niż 32GB, a mianowicie 27,5GB. Pewnie zmieni się to jednak wraz z kolejnymi aktualizacjami, dlatego te wymagane 32GB wolnego miejsca (dla wersji 64-bitowej) warto mieć.

Ile zajmuje Windows 10 - podsumowanie



Wiemy już, ile zajmuje Windows 10. Jak widać, nie jest on małym systemem i trzeba przygotować na niego trochę miejsca. Obecni waży on 32GB (w praktyce trochę mniej, ale wymagana przestrzeń dyskowa ciągle wzrasta), czyli zdecydowanie więcej niż w przypadku Windowsa 8.1 czy 7. Na szczęście wciąż jednak nie ma absolutnej tragedii, biorąc pod uwagę niską cenę dysków i nawet najmniejszy dysk SSD (czyli zazwyczaj jest to 128GB) bez problemu wystarczy na system operacyjny i jeszcze garść różnych programów.