Huawei Y6p i sklep AppGallery – jak się sprawdzają? Testujemy AppGallery na nowym smartfonie Huawei Y6p

Spędziliśmy dwa tygodnie z najnowszym, atrakcyjnym cenowo smartfonem Huawei Y6p, korzystając ze sklepu z aplikacjami AppGallery. Jak sprawdził się telefon i same aplikacje ze sklepu Huawei? Oto nasze wnioski.

Zdjęcie Huawei Y6p to jeden z najlepszych atrakcyjnych cenowo smartfonów roku / INTERIA.PL

Aplikacje i smartfon idą w parze. Dzisiaj, aby korzystać z najciekawszych aplikacji nie potrzebujemy wydawać fortuny. Rodzina smartfonów Huawei Y od dawna łączy rozsądną cenę z dobrymi możliwościami. Tegoroczne modele dodatkowo korzystają ze wszystkich mocnych stron autorskiego sklepu Huaweia z aplikacjami - AppGallery. Postanowiliśmy sprawdzić, co oferują aplikacje z AppGallery i same smartfon z rodziny Huawei Y.

Huawei Y6p i Y5s - podstawowe informacje

Huawei Y6p to potężniejszy z dwóch nowości w rodzinie Y. Telefon ma potrójny aparat fotograficzny z obiektywem szerokokątnym. W środku znajdziemy ośmiordzeniowy procesor MediaTek z 3 GB pamięci RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Telefon ma wyświetlacz HD+ o rozmiarze 6,3 cala. Bateria w tym modelu jest naprawdę duża - 5000 mAh. Sugerowana cena wynosi 599 zł.

Druga z nowości to Y5p. Ten model również ma ośmiordzeniowy procesor, a także 2 GB RAM i 32 GB wbudowanej pamięci. Telefon może pochwalić się aparatem z podwójnym obiektywem i baterią o pojemności 3020 mAh. Jego sugerowana cena rynkowa wynosi 399 zł.

W obu przypadkach w sklepach znajdziemy telefony w kolorach: zielonym, fioletowym i czarnym.

Nasza opinia o Huawei Y6p

Już po wyciągnięciu smartfonu z pudełka, widzimy, że Huawei Y6p - pomimo atrakcyjnej ceny - wygląda jak telefon z wyższej półki. Na tylnej części obudowy znajdziemy czytnik linii papilarnych - działa błyskawicznie i sprawdzał się w każdej sytuacji.

Pozytywnie wypadł również sam aparat. Główny obiektyw radzi sobie nieźle, a ultraszeroki kąt to nietypowa propozycja w tej półce cenowej. Duże słowa uznania należą się samej baterii - pojemność 5000 mAh nie jest standardem nawet w droższych modelach smartfonów. W przypadku Y6p cały dzień pracy bez widoku ładowarki to żaden problem. Jednak tak duża bateria oznacza, że dwa, a nawet trzy dni - przy odpowiednim użytkowaniu - nie są wyzwaniem dla Y6p.

Zdjęcie Huawei Y6p prezentuje się dobrze, designem przypominając model z wyższej półki / INTERIA.PL

Smartfon ma wgrane oprogramowanie EMUI 10.1, bazujące na systemie operacyjnym Android. Całość działa w oparciu o Huawei Mobile Services (HMS). Dobra optymalizacja działania systemu i odpowiedni procesor sprawiły, że nie było problemów podczas surfowania po Internecie, oglądania filmów, przeglądania wykonanych przez nas zdjęć czy korzystania z aplikacji. Skoro w temacie aplikacji, przejdźmy do tego, co oferuje AppGallery.

AppGallery - wygląd i jakie benefity oferuje?

W AppGallery znajdziemy już blisko 1000 polskich aplikacji i ponad 35 tys. aplikacji z całego świata. Huawei dba o to, aby wśród nowości znalazły się aplikacje wykorzystywane przez Polaków.

Sam wygląd sklepu jest intuicyjny. Na stronie głównej znajdziemy sugerowane aplikacje i gry. Nie zabrakło także potrzebnego podziału na kategorie: Biznes, Gry, Dla Dzieci, Edukacja, Finanse, Foto i wideo, Jedzenie i napoje, Motoryzacja, Narzędzia, Nawigacja i transport, Podróże, Rozrywka, Spersonalizowane motywy, Społeczności, Styl życia, Wiadomości i czytanie, Zakupy, Zdrowie i Fitness. Jak zatem widać, AppGallery oferuje wszystkie kluczowe segmenty aplikacji.

Zdjęcie Centrum Prezentów w Huawei AppGallery / INTERIA.PL

Na ekranie głównym sklepu, oprócz podziału na kategorie i najpopularniejsze aplikacji, znajdziemy sekcję Prezenty. Po wejściu do Centrum Prezentów otworzy się przed nami szereg dodatkowych benefitów dla użytkowników smartfonów i tabletów Huaweia. Wśród nich m.in. kupon o wartości 20 zł na pierwsze zakupy (za minimum 50 zł) w aplikacji Allegro, a także 3-miesięczny dostęp do ebooków i audiobooków w aplikacji Empik Go oraz bezpłatny i dożywotni dostęp do licencji AutoMapy.

W domu i w samochodzie

Z Huawei Y6p spędziliśmy dwa tygodnie. Obecna sytuacja z oczywistych względów częściowo ograniczała swobodę przetestowania wszystkich możliwości oferowanych przez aplikacje, ale udało się nam sprawdzić wystarczająco dużo aplikacji AppGallery.

Konieczność spędzania więcej czasu w domu sprawiła, że aplikacja TIDAL do słuchania muzyki (6 miesięcy darmowego dostępu) i Empik Go z 3-miesiecznym, darmowym dostępem (audiobooki) stały się prawdziwym zbawieniem. Y6p - dzięki portowi słuchawkowemu - korzysta z tradycyjnych słuchawek (znajdziemy je nawet w pudełku), jak i tych bezprzewodowych. Audiobooki przydadzą się również dzieciom, można je włączyć, a telefon postawić np. na półce - głośniki okazują się na tyle dobre, aby spokojnie "wypełnić" dźwiękiem cały pokój. Przy okazji odkryliśmy podcasty oferowane w aplikacji TOK FM (3 miesiące za darmo) - w sam raz na wieczór lub podczas spaceru lub biegania.

Przednia kamerka sprawdziła się dobrze w trakcie rozmów, a duża bateria wystarczyła na kolejne konwersacje. Bateria poradziła sobie również w trakcie korzystania z AutoMapy - lokalizacja GPS i nieustannie włączony ekran potrafią szybko zużyć energię. Czym większa bateria - tym lepiej, zatem i pod tym względem nie można mieć obiekcji do Y6p.

Zdjęcie W AppGallery nie brakuje przydatnych aplikacji - przyjrzeliśmy się im / INTERIA.PL

Newsy, zakupy i gry

W AppGallery można trafić na apkę o nazwie Squid, to agregator najważniejszych informacji z kraju i ze świata, wśród treści znajdziemy również newsy i artykuły z Interii. Squid Aplikacja ma znacznie więcej kategorii: Styl życia, Gry, Piłka nożna, Biznes, Film, Nauka czy Motoryzacja - każdy znajdzie to, co go najbardziej w danym momencie interesuje.

Nawet jeśli ktoś nie był przekonany do zakupów przez Internet, zamknięte sklepy zmusiły go do zmiany zdania. Szybciej, łatwiej i bezpieczniej kupować przez aplikacje, zatem skorzystaliśmy z apki OLX-a, aby kupić kilka gier i konsolkę przenośną, a także z aplikacji Allegro, w celu znalezienia butów sportowych i dresu w odpowiedniej cenie. Kupon do Allegro okazał się w tej sytuacji przydatny. Do porównania i znalezienia najkorzystniejszej z ofert na nowy, nieduży telewizor do kuchni, skorzystaliśmy z aplikacji Ceneo.

Na koniec postanowiliśmy rzucić okiem na jakąś grę. Padło na Lords Mobile, jedną z najpopularniejszych strategii czasu rzeczywistego MMO. Od razu dostaliśmy prezent powitalny o wartości 130 zł (korzystając z promocji z Centrum Prezentów w AppGallery). W tego typu grach każdy dodatek "na start" jest bardziej niż przydatny - nie inaczej było tym razem. Sama gra działała bez zarzutów i dobrze prezentowała się na ekranie smartfonu.

Huawei Y6p i AppGallery - podsumowanie

Huawei Y6p okazuje się być jednym najlepszych, atrakcyjnie cenowo smartfonów w Polsce. Wraz z aplikacjami i towarzyszącymi im benefitami w AppGallery, staje się on ciekawą propozycją dla tych, którzy nie chcą wydać fortuny na smartfona, a zarazem otrzymać sprawnie działające i posiadające odpowiednie zaplecze aplikacji urządzenie. W konkluzji, byliśmy pozytywnie zaskoczeni Y6p. Zresztą, nie tylko my. Pożyczyliśmy smartfon na kilka dni tegorocznemu maturzyście - on również nie miał jakichkolwiek zastrzeżeń.

Artykuł powstał we współpracy z marką Huawei.