Google zlikwiduje płatne rozszerzenia do Chrome

Amerykańska firma bierze się za płatne rozszerzenia, które użytkownicy mogli wykupić i zainstalować w przeglądarce Chrome.

Google już jakiś czas temu poinformowało, iż ma na celu bardzo duże czyszczenie sklepu Chrome Web Store - nie tylko z aplikacji, ale również ze wszystkich dostępnych skryptów. Choć rozszerzenia do przeglądarki nie zostaną całkowicie wycofane, Google w lutym 2021 roku włączy swój własny, wbudowany system płatności, który zmusi obecnie dostępne rozwiązania do wycofania się z rynku.

Rozszerzenia do przeglądarek takich, jak Chrome czy Firefox były w pewnym momencie ogromny powodem do dumy producentów. Ostatnio stały się jednak one bardziej zobowiązaniami niż realnymi, wartościowymi zasobami. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, w którym trzeba sprawdzać każdą aplikację pod kątem bezpieczeństwa.

Google nie zabije całkowicie płatnych rozszerzeń do przeglądarki Chrome, ale taki może być finalny efekt wprowadzenia przez firmę autorskiego systemu płatności.

Programiści zainteresowani pozostaniem w Chrome Web Store mają czas do 1 lutego 2021 roku, aby dostosować się do nowych zasad.