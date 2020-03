Technologiczny gigant postanowił wrócić do wydawania aktualizacji. Te jednak pojawią się ze zmienionym harmonogramem.

Chrome

Jakiś czas temu Google ogłosiło wstrzymanie swoich aktualizacji. Wszystko ze względu na szalejąca epidemię koronawirusa i wzmożony ruch z urządzeń domowych. Działania ta miały na celu ograniczyć do najmniejszego stopnia potencjalne problemy ze stabilnością oprogramowania.

Teraz firma poinformowała, że nowa wersja Chrome 81 jednak się ukaże i trafi do użytkowników już 7 kwietnia. Choć zgodnie z zapowiedziami, Google pominie wersję Chrome 82, to Chrome 83 pojawi się trzy tygodnie wcześniej niż planowano, bowiem w połowie maja. Do tego czasu mają pojawiać się dodatkowe poprawki bezpieczeństwa.

Wznowienie aktualizacji to bez wątpienia dobra wiadomość dla użytkowników przeglądarki Google.