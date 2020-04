Osoby korzystające z przeglądarki Google Chrome na systemach Mac, Windows lub Linux powinny jak najszybciej ją zaktualizować.

Google wprowadziło aktualizację awaryjną dla swojej przeglądarki Chrome. Firma namawia użytkowników do jej jak najszybszego zainstalowania, nie ujawniając przy tym szczegółów dotyczących problemu. Wiadomo jedynie, że błąd posiada oznaczenie "CVE-2020-6457" i jest określone jako "krytyczny exploit".

Badacze, którzy przyjrzeli się tajemniczej sprawie odkryli, że wspomniana luka może dotyczyć zdalnie wykonywanego kodu RCE, który pozwala cyberprzestępcom uruchamiać polecenia i niezaufane skrypty bez naszej wiedzy. W istocie, może to doprowadzić do katastrofalnych konsekwencji.

Według badacza Paula Ducklina, luka ta może dotknąć ogromną rzesze użytkowników korzystających z Google Chrome zarówno na komputerach opartych na systemie Windows, jak macOS, a nawet Linux.

Przyznać trzeba, że w ostatnim czasie Google mierzy się ze sporą ilością problemów. Całkiem niedawno, eksperci bezpieczeństwa z firm PhishFort i MyCrypto ujawnili listę fałszywych rozszerzeń do przeglądarki. Podszywały się one pod popularne aplikacje, najczęściej służące do obsługi portfeli kryptowalut. W rzeczywistości było to jednak złośliwe oprogramowanie, które wykradało poufne informacje.