Jakiś czas temu popularny komunikator postanowił wprowadzić ograniczenia dotyczące przesyłania wiadomości do większej ilości czatów. Jak się okazuję, był to strzał w dziesiątkę.

Zdjęcie Zmiany w WhatsApp wielkim sukcesem /123RF/PICSEL

Z powodu szalejącej epidemii koronawirusa, dużo osób na całym świecie zostało zmuszonych do pozostania w domach. Z tego względu komunikatory, takie jak WhatsApp zyskały jeszcze większą popularność, pozwalając na kontakt pomiędzy bliskimi czy współpracownikami. Niestety w dobie kryzysu i nadmiernego użycia takich środków komunikacji, pojawił się też problem z niebezpiecznie szerzącymi się fałszywymi informacjami, mogącymi doprowadzić od nadmiernej paniki.

Reklama

Właśnie z uwagi na tę kwestię, Facebook postanowił wprowadzić zmiany w swoim popularnym komunikatorze WhatsApp. Miały one na celu ograniczyć rozsyłanie wiadomości do zaledwie jednego czatu. Jak poinformował rzecznik firmy - od czasu wprowadzenia nowego limitu, liczba przekazywanych informacji zmalała o niemal 70%. Tym samym perspektywa nagłego rozprzestrzenienia się szkodliwej informacji spadła niemal do zera.