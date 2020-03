Po niemal roku wyczekiwania, użytkownicy urządzeń stacjonarnych z systemem macOS wreszcie doczekali się aplikacji Messenger.

Zdjęcie Messenger dotarł na Maca /AFP

Początkowo Facebook ogłosił premierę Messengera na koniec 2019 roku. Niestety z powodu kilku problemów, amerykański gigant był zmuszony przełożyć premierę. Wyczekiwanie jednak dobiegło końca, i komunikator w wersji na stacjonarne komputery Mac zawitały do App Store.

Co ciekawe, wszystko wskazuje, że Messenger dla macOS został stworzony przy zastosowaniu Electrona, nie zaś projektu Catalyst. Pod względem funkcjonalności jest natomiast niemal identyczny w porównaniu do mobilnej wersji i osoby przyzwyczajone do internetowego odpowiednika, nie powinny poczuć się zagubione.

Na obecną chwilę obecność Messengera dla systemu macOS została potwierdzony w sklepach Polskim oraz Francuskim. Wszystko jednak wskazuje, że niebawem dotrze w kolejne regiony.