Ciemny tryb WhatsAppa wreszcie na komputerach

Popularny komunikator WhatsApp dodaje tryb ciemny dla komputerów stacjonarnych i aplikacji internetowej. Wdrażanie potrwa kilka tygodni.

Zdjęcie WhatsApp w trybie ciemnym /materiały prasowe

Po wielu miesiącach testów, WhatsApp wprowadził wyczekiwany ciemny tryb. Nowa funkcja wprowadza do komunikatora nowe barwy, które mają obniżyć jasność wyświetlacza, a tym samym zmęczenie naszych oczu podczas korzystania z niego w ciemnych pomieszczeniach. Co ciekawe, Facebook zdecydował się na ciemnoszare tło, zamiast standardowo czarno-białego motywu. Ma to zmniejszyć odblaski oraz poprawić czytelność wiadomości.

Choć ciemny WhatsApp jest już dostępny w wersji mobilnej, to dopiero teraz trafia on do komputerów stacjonarnych i aplikacji internetowej. Sama procedura może potrwać kilka tygodni.