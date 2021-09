Android Auto - na tę zmianę w Mapach Google czekano od dawna

Google już od dłuższego czasu pracuje nad udoskonaleniem swoich map na wszystkich frontach - także na tych, które są przeznaczone bezpośrednio dla kierowców. Amerykańska firma w ostatnim czasie zaktualizowała Android Auto i zamieniła Mapy w prawdziwy tryb samochodowy. W tym przypadku z poziomu aplikacji można uzyskać dostęp do połączeń telefonicznych, wiadomości i aplikacji muzycznych, a interfejs użytkownika pozostaje uproszczony i łatwo dostępny. Teraz nadchodzi kolejna zmiana, dzięki której interfejs użytkownika w platformowej wersji Google Map staje się jeszcze bardziej przystępny.

Niezależnie od tego, czy poruszamy się pojazdem z kierownicą po lewej, czy po prawej stronie, nawigacja automatycznie dostosuje się do optymalnej orientacji, zmieniając położenie przycisków. Oznacza to, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Australii czy Japonii będą mogli łatwiej dotrzeć do odpowiednich funkcji i wyszukiwarki miejsca docelowego.

Co ciekawe Mapy mają w pełnie automatycznie wykrywać pojazdy z kierownicą po prawej stronie. Gdyby tak się nie stało, użytkownik w prosty sposób będzie mógł samodzielnie wybrać stosowny interfejs.