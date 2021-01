Adobe Flash Player przestał działać w Windows 10

Po informowaniu użytkowników, Microsoft na dobre wyłączył wsparcie dla możliwości skorzystania z technologii Adobe Flash Player. Firma radzi go odinstalować.

Zdjęcie Adobe Flash wyłączony na dobre /materiały prasowe

Adobe Flash Player to technologia, która z końcem 2020 roku przestała być wspierana w najpopularniejszych przeglądarkach oraz systemach operacyjnych. Microsoft wyłączył wsparcie dla rozwiązania Adobe na dobre w systemie Windows 10 - nie będzie dało się z niego już w żaden sposób skorzystać. Firma zachęca także użytkowników do odinstalowania Adobe Flash Player na swoich sprzętach ze względów bezpieczeństwa.

Reklama

Próba uruchomienia programu Adobe Flash Player lub rozwiązania opartego o tę technologię spowoduje wyświetlenie się specyficznego błędu na ekranie. Użytkownik może go wyłączyć i to w zasadzie tyle. Ikona nie pozwala na żadną inną interakcję tym samym wskazując na to, że nie mamy czego szukać w kontekście uruchomienia danej aplikacji.

Oprócz Microsoftu i systemu Windows 10, firmą która zrezygnowała z obsługi Flasha jest Google. Technologii tej nie włączymy w przeglądarce Chrome.