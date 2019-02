WinRAR, popularny program do kompresji i archiwizacji danych z podatnością! Wykryty przez firmę Check Point exploit działa poprzez wyodrębnienie archiwum i naraża na niebezpieczeństwo ponad 500 milionów użytkowników! O dziwo, błąd ten istnieje od ponad 19 lat i zmusił WinRAR do całkowitego zarzucenia wsparcia dla podatnego na atak formatu.

Zdjęcie WinRAR /materiały prasowe

Kilka miesięcy temu zespół badawczy firmy Check Point zbudował wieloprocesorowe laboratorium fuzzingowe i rozpoczął "fuzz" plików binarnych środowisk Windows przy użyciu fuzzera WinAFL.

- Po dobrych wynikach pozyskanych od Adobe Research zdecydowaliśmy się rozszerzyć nasze wysiłki związane z fuzzingiem i zaczęliśmy także fuzz WinRAR-a. - pisze na blogu Nadav Grossman, ekspert Check Pointa odpowiedzialny za odkrycie podatności.

Jedna z awarii wywoływanych przez fuzzer zaprowadziła badaczy do starej biblioteki linków dynamicznych (DLL), która została skompilowana w 2006 roku bez mechanizmu ochrony (jak ASLR, DEP itp.) i która jest wciąż używana przez WinRAR.

Zespoł zwrócił szczególną uwagę na ten dll, a następnie próbował wyszukać błąd uszkodzenia pamięci, który mógł doprowadzić do zdalnego wykonania kodu. Jednak fuzzer w teście wykrył dziwne zachowanie. Po jego zbadaniu, ekipa Check Pointa wykryła błąd logiczny: Absolute Path Traversal. Od tego momentu łatwo było wykorzystać tę lukę do zdalnego wykonywania kodu.



Co ciekawe, w przypadku wykrycia tego rodzaju luk, oferowana jest znaczna kwota pieniędzy...

WinRAR to narzędzie do archiwizacji plików dla systemu Windows, może tworzyć i wyświetlać archiwa w formatach plików RAR lub ZIP i rozpakowywać wiele innych formatów archiwalnych. Jak wskazuje strona internetowa WinRAR, "Ponad 500 milionów użytkowników na całym świecie sprawia, że WinRAR jest dziś najpopularniejszym na świecie narzędziem do kompresji".