Windows 10 - jak sprawdzić jego wersję? To może się przydać

Wystarczy dosłownie kilkadziesiąt sekund, aby to zrobić - wystarczy, że wie się, jakie przyciski nacisnąć i co wpisać. Przygotowaliśmy dla Was opis naszym zdaniem dwóch najwygodniejszych metod na sprawdzenie, jaką ma się wersję Windowsa, a także trzeci bonusowy sposób w podsumowaniu. Zapraszamy!

Jak sprawdzić wersje Windowsa 10? Prosty poradnik



Wersja systemu Windows i jego kompilacja to dwie różne rzeczy. Można powiedzieć, że “wersja" to kategoria wyższa i kolejnych wersji systemu jest relatywnie niedużo, zaś kompilacji jest znacznie więcej i te następujące po sobie różnią się w mniejszym stopniu.

Reklama

Jak wspomnieliśmy powyżej, są dwa główne sposoby na to, jak sprawdzić wersje Windowsa 10. Oto pierwszy z nich:

Naciśnij na klawisz Windows. Wpisz winver i naciśnij Enter. Otworzy się okno, w którym znajdziesz wersję systemu Windows (np. 20H2), a dalej kompilację.





Na pytanie, jak sprawdzić wersję Windows 10 można także odpowiedzieć w ten sposób:

Naciśnij skrót klawiszowy Windows + R. Wpisz winver i naciśnij Enter lub przycisk OK. Zobacz w oknie, które się wyświetli, jaka jest Twoja wersja systemu operacyjnego i jego kompilacja.





To rozwiązanie jest skuteczniejsze w przypadku wersji systemu Windows starszych niż aktualnie najnowsza (jeszcze przez jakiś czas, do premiery Windows 11 pod koniec 2021 roku) “dziesiątka".

Jak sprawdzić jaki mam Windows - podsumowanie



Mamy nadzieję, że udało nam się powyżej adekwatnie odpowiedzieć na pytanie, jak sprawdzić wersje Windowsa 10. Nie jest to jak widać szczególnie trudne, w związku z czym każdy powinien bez problemu sobie z tym poradzić, jeśli będzie podążał za naszymi wskazówkami.

--------------------------------------

Inne poradniki



Jak ustawić tło w Zoom



Aplikacje dla rowerzystów - z czego warto skorzystać?



Jak zablokować nasz numer telefonu?



Mapy Google - jak ukryć swoją lokalizację?