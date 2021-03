Wi-Fi 6 - co to jest i jak działa?

Wi-Fi 6 to nowy standard połączeń bezprzewodowych. To ulepszona technologia, która zmieni sposób wykorzystania internetu.

Reklama

Zdjęcie Wi-Fi 6: czym jest ten standard? /123RF/PICSEL

Wi-Fi 6 to nowa generacja połączeń bezprzewodowych wykorzystująca ulepszony standard 802.11ac. Głównym założeniem stworzenia Wi-Fi 6 była chęć poprawy jakości połączenia internetowego, tak aby mogło ono sprostać coraz większej ilości urządzeń. Wi-Fi 6 ma też z powodzeniem obsłużyć technologię inteligentnego domu czy wirtualnej rzeczywistości. Na rynku znajdziemy już routery oraz sprzęty wyposażone w moduły zgodne z Wi-Fi 6.

Reklama

Wi-Fi w standardzie 6 (802.11ax) jest w stanie osiągnąć prędkość do 9,6 Gb/s. To około 3 Gb/s szybciej niż w przypadku poprzedniego standardu. Warto zwrócić uwagę na to, iż Wi-Fi 6 oferuje również cztery razy większą przepustowość przesyłu danych oraz więcej urządzeń możliwych do podłączenia do jednej sieci. Dzięki modulacji 1024-QAM, Wi-Fi 6 pozwala uzyskać do 25 proc. większe prędkości.

Przeciętny użytkownik skorzysta na Wi-Fi 6 dzięki kanałowi o częstotliwości 160 MHz. Wykorzystanie tej szerokości pasma oferuje szybsze prędkości połączeń pomiędzy routerem, a wybranymi urządzeniami. Dzięki temu można oglądać filmy w 8K, przesyłać duże pliki i podłączyć wiele urządzeń typu smart do jednej sieci.

Wi-Fi 6 jest także bardziej odporne na zakłócenia. Routery wykorzystujące standard 802.11ax mogą lepiej ignorować sygnały napływające z sąsiednich sieci (na przykład z innych mieszkań w bloku). Bliska odległość od sąsiadów nie powinna stanowić więc problemu w wydajności połączenia. Do tego wszystkiego, korzystając z technologii TWT, Wi-Fi 6 ogranicza zużycie energii przez urządzenia i wydłuża ich czas pracy na jednym ładowaniu. To także remedium na powolne połączenie w hotelach, na lotniskach i zatłoczonych miejscach.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Jak skorzystać z Wi-Fi 6?

Wystarczy poszukać na nowym urządzeniu naklejki lub oznaczenia z napisem "Wi-Fi 6" lub "Wi-Fi 6 Certified". Większość nowych routerów oraz laptopów obsługuje już wspomnianą technologię. Z każdym miesiącem na rynku pojawiają się także nowe sprzęty kompatybilne z Wi-Fi 6.

Alternatywnym oznaczeniem w przypadku Wi-Fi 6 pozostanie również standard połączenia 802.11ax.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Akumulator naładowany w 5 minut. Izraelski start-up ratunkiem dla samochodów elektrycznych AFP