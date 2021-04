System Android - garść istotnych porad i wskazówek

System operacyjny Google Android choć na pozór wydaje się prosty i oczywisty, skrywa kilka ciekawostek. Oto garść porad i wskazówek wpływających na jeszcze szybszą i beztroską pracę.

1. Usuwaj nieużywane aplikacje

Większość telefonów oraz tabletów z Androidem posiada pewną ilość już zainstalowanych aplikacji. Choć większość z nich jest bez wątpienia istotnych i potrzebnych, znajduje się wśród nich wiele programów, których nie będziemy nigdy używać.

Jeśli zależy nam na miejscu w telefonie i chcemy by system Android działał sprawnie, warto rozeznać się w zainstalowanym oprogramowaniu. Wielu operatorów sieci komórkowych sprzedaje urządzenia mobilne z własnymi aplikacjami. By usunąć niektóre z nich należy nacisnąć daną ikonę, a następnie przejść do szczegółowego menu aplikacji. Tam będziemy mogli trwale je usunąć.

Uwaga - niektórych aplikacji nie da się odinstalować. W takiej sytuacji pomoże nam opcja "wyłącz", co spowoduje ukrycie ich w interfejsie np. telefonu i zwolni tym samym potrzebne zasoby systemowe.

2. Zarządzaj aplikacjami ze strony WWW

Mało kto wie, że Android w przeciwieństwie do systemu iOS pozwala na zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami za pośrednictwem komputera i strony WWW. By mieć taką możliwość należy uruchomić witrynę sklepu Google Play w przeglądarce internetowej.

Pozwoli nam nie tylko zdalnie zainstalować dowolną aplikację lub grę na urządzeniu, ale także odinstalować te niepotrzebne. Wystarczy się zalogować na konto użytkownika, podane na urządzeniu mobilnym. Co ciekawe, jeśli posiadamy na swoim koncie wiele urządzeń z Androidem, strona umożliwi nam ich wybór. Jest to spore ułatwienie, jeśli akurat nie chce nam się sięgać po telefon.