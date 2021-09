Smartfon się przegrzewa - co z tym zrobić?

Akcesoria

Co jeśli urządzenie nagrzewa się bez wysokiej temperatury powietrza i promieni słonecznych? Warto wtedy sprawdzić akcesoria, które są podpięte do urządzenia. Możliwe, że przyczyną jest nowa, nieoryginalna ładowarka. Taki sprzęt niekoniecznie jest przystosowany do zasilania danego modelu. Należy jednak pamiętać, że wykorzystywanie szybszych ładowarek niż wspiera dany telefon nie powinno mieć negatywnego wpływu na proces ładowania. Nowsze i szybsze ładowarki posiadają kompatybilność wsteczną i dostosowują się do potrzeb urządzenia. Dotyczy to oczywiście tylko akcesoriów pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Warto poprosić kogoś innego o możliwość użycia jego ładowarki w celach kontrolnych. Jeśli problem się powtórzy, to znaczy, że nagrzewanie się nie jest winą akcesoriów i rozwiązania trzeba szukać gdzieś indziej.

Jeżeli nie zmieniałeś w ostatnim czasie ładowarki i cały czas używasz oryginalnej, to warto sprawdzić, czy kabel nie został gdzieś przerwany. Nieprawidłowe działanie kabla może negatywnie wpłynąć na żywotność baterii i podnieść temperaturę urządzenia podczas ładowania. W trakcie samego procesu należy także unikać umiejscowienia smartfona na łóżku, pod kocem lub między poduszkami.

Niewłaściwe użytkowanie

Czasem przyczyną wysokiej temperatury urządzenia jest nieprawidłowe użytkowanie. Granie na telefonie podczas ładowania może mocno nagrzać telefon. Nawet jeśli smartfon jest odłączony, należy mieć świadomość, z jakich aplikacji się korzysta. Niektóre gry lub programy mogą być zbyt wymagające dla procesora. Zagrożenie to dotyczy głównie w urządzeń z niższej półki cenowej. Droższe smartfony posiadają lepszą specyfikację i łatwiej jest im obsłużyć gry i programy. Coraz bardziej popularne stają się akcesoria w formie wiatraków, które dodatkowo mają chłodzić urządzenie.

Dobrze jest utrzymywać higienę pracy urządzenia na najwyższym poziomie. Dlatego też należy zawsze zamykać niepotrzebne procesy w tle, by nie obciążały pamięci telefonu. Teraz niemal każdy smartfon jest zaopatrzony w specjalny program, który pokazuje kondycję telefonu. Pozwala on na pozbycie się niepotrzebnych plików i zamyka aplikacje, które pochłaniają zbyt wiele energii.

Jeżeli urządzenie nagle zaczęło się przegrzewać, to możliwe, że jest to wynik działania złośliwego oprogramowania. Wirusy mogą się kryć w każdym linku. Zawsze trzeba uważać na to co się otwiera i wchodzić w hiperłącza wysłane jedynie przez zaufane osoby. Wiadomości na Facebooku od znajomych, z którymi nie rozmawiało się od wielu lat, zawierające jedynie link są najprawdopodobniej odnośnikiem do pobrania wirusa. W przypadku podejrzenia działania zewnętrznego programu należy zaopatrzyć się w antywirusa, który zrobi porządek ze złośliwym oprogramowaniem.

Słońce i Pogoda

Na początku należy zastanowić się nad tym, jaka temperatura jest określana jako “zbyt wysoka" dla urządzeń elektrycznych. Producenci smartfonów najczęściej przestrzegają przed używaniem telefonów, gdy temperatura na zewnątrz znajduje się poza przedziałem 0-35 stopni Celsjusza.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Pierwszym co przychodzi na myśl, gdy smartfon parzy w ręce jest oczywiście długotrwałe wystawienie na wysoką temperaturę. Sytuacja jest najczęstsza w okresie letnim, gdy upały dają się we znaki. Trzeba wtedy uważać, gdyż wysoka temperatura może doprowadzić do aktywowania się specjalnych zabezpieczeń, które wyłączą urządzenie i przez pewien czas nie pozwolą na jego ponowne uruchomienie. Takiej sytuacji da się zapobiec uważając, by nie zostawiać telefonu w mocno nasłonecznionym miejscu jak parapet.

Gdy jednak tak już się zdarzy, to najlepiej całkowicie wyłączyć urządzenie i położyć je w suchym i zacienionym miejscu. Po chwili jego temperatura powinna wrócić do normy. Zdecydowanie należy unikać wkładania urządzeń elektrycznych do lodówki lub zamrażalnika w celu jego schłodzenia. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której smartfon wyłączy się z powodu zbyt dużej temperatury, nie trzeba od razu biec do serwisu. Najczęściej wystarczy chwilę odczekać, a urządzenie znowu będzie można włączyć.

Bateria

Często przyczyną nagrzewania się smartfona jest wyeksploatowana bateria. Akumulatory w urządzeniach mobilnych mają określoną żywotność. Starsze smartfony coraz krócej działają na jednym ładowaniu. Po około dwóch latach żywotność baterii może drastycznie spaść w porównaniu do początkowego jej działania. Nie trzeba wtedy od razu kupować nowego smartfona. Wystarczy zanieść telefon do serwisu. Ważne by upewnić się, że stara bateria zostanie wymieniona na oryginalną.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Wada fabryczna

Jeżeli telefon nagrzewa się od niemal momentu wyjęcia go z pudełka, to możemy mieć do czynienia z wadą fabryczną. Wbrew pozorom, wcale nie jest to takie rzadkie. Niedawno wielu użytkowników smartfona Google Pixel 5a doświadczyło poważnej wady smartfona, która doprowadzała do przegrzewania się urządzenia. Pixel 5a nagrzewał się do wysokiej temperatury, co prowadziło do wyświetlenia się specjalnego komunikatu i zakończenia aktualnych procesów. Działo się tak najczęściej podczas nagrywania wideo w wysokiej rozdzielczości. Smartfon był w stanie nagrywać w 4K przez około 4 minuty zanim się przegrzewał. Czasem wystarczył upalny dzień, by nie dało się z telefonu korzystać. W przypadku, gdy telefon od nowości się przegrzewa, najlepiej od razu udać się do salonu producenta w celu złożenia reklamacji. Firma powinna naprawić usterkę lub wymienić urządzenie na nowy model.

