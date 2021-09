Skróty klawiszowe uławiające korzystanie z przeglądarki internetowej

Ctrl i F

Jeśli interesuje cię znalezienie na stronie konkretnego słowa lub całej frazy, to nie musisz czytać całego tekstu. Kombinacja Ctrl + F otworzy okno wyszukiwania. Można do niego wpisać słowo, którego się szuka, a od razu pojawią się odpowiedzi odnoszące się do ilości oraz miejsca występowania danej frazy.

Ctrl i G

Czasem może się zdarzyć, że wybrane słowo pojawia się w tekście kilkadziesiąt razy. Nie trzeba wtedy męczyć się i za każdym razem klikać strzałkę, by przejść do miejsca, w którym pojawia się następny wyraz. Wystarczy użyć skrótu Ctrl + G, by dużo szybciej przemieścić się do następnego wyszukiwanego słowa.

Ctrl i +

Niejednokrotnie można spotkać się z sytuacją, w której wchodzi się na daną stronę, a tam znajdują się literki wstawione tak małą czcionką, że ciężko jest cokolwiek przeczytać. W takich sytuacjach można przybliżyć obraz używając kombinacji Ctrl i +.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Ctrl i -

Analogicznie zdarzają się strony, na których obrazy wykraczają poza granice ekranu. Jeśli chcielibyśmy w takim przypadku podziwiać fotografię w pełnej okazałości, bez konieczności przewijania, to wystarczy oddalić obraz za pomocą klawiszy Ctrl i -.

Ctrl i Tab/Ctrl i Shift oraz Tab lub Ctrl i Page Down/Ctrl i Page Up

Za zmianę kart odpowiadają dwa główne zestawy skrótów. Jest to Ctrl + Tab, by wybrać kartę następną po prawej stronie lub Ctrl + Shift + Tab, by poruszać się w lewo. Analogicznie można użyć zestawu klawiszy Ctrl+ Page Up i Ctrl + Page Down. W przypadku pierwszego zestawu kombinację można wykonać używając jednej ręki. Drugi sposób wymaga użycia obu dłoni.

Ctrl i P

Jeśli chcesz szybko wydrukować zawartość strony, to z pewnością powinna zaciekawić cię kombinacja Ctrl + P. Dzięki niej od razu otworzy się okno drukowania.

Spacja

Nie ma potrzeby cały czas scrollować. Strony można przeglądać bez użycia myszki. Wystarczy używać spacji, która przenosi nas do następnej strony, o ile witryna takową posiada, lub zjeżdża niżej. Jest to wygodne rozwiązanie, w szczególności, że kółka do przewijania w myszce bardzo często się psują i działają nieprawidłowo. Zamiast od razu wymieniać sprzęt, można skorzystać ze skrótu klawiszowego.

Shift i Spacja

Analogicznie można przewinąć z powrotem do góry. Do tego służy kombinacja Shift + Spacja, która sprawi, że zostaniemy przeniesieni do poprzedniej strony lub w górę tekstu.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Ctrl i Enter

Nie ma potrzeba wpisywania za każdym razem członu www i com podczas wyszukiwania konkretnej strony. Wystarczy napisać nazwę witryny typu Facebook, a później użyć kombinacji Ctrl + Enter, a www i com same się pojawią.

Ctrl i J

Podczas pobierania plików z internetu najczęściej pojawiają się one na dolnym pasku przeglądarki. Jednak po kliknięciu w nie jesteśmy przenoszeni do jego lokalizacji na komputerze, a odnośnik znika z paska. Problem może się pojawić, gdy przypadkowo zamkniemy nowe okno. Jak w takim razie znaleźć pobrane pliki? Oczywiście można zrobić do topornym sposobem przez menu przeglądarki, lecz znacznie szybsze będzie tu użycie kombinacji Ctrl + J.