Siedem trików dla użytkowników Androida, które warto znać

Podpowiadamy, które ukryte triki warto wykorzystać, aby poprawić komfort korzystania ze smartfona z Androidem.

Smartfony z Androidem są dostępne praktycznie we wszystkich kolorach i rozmiarach. To, co je jednak łączy, to duże możliwości personalizacji. Które triki warto znać? Wybraliśmy siedem, których wdrożenie w życie może poprawić komfort korzystania ze smartfona.

Zatrzymaj skróty do aplikacji

Domyślnie po zainstalowaniu aplikacji jest ona wyświetlana jako skrót na ekranie. Pozwala to szybko uruchomić nowy program albo grę, ale może też sprawiać kłopoty. Aby zatrzymać proces dodawania nowych skrótów do ekranu po instalacji należy przejść do menu ustawień głównych i wyłączyć opcję "dodaj do ekranu głównego".