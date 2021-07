Jedną z kluczowych zalet laptopów jest ich mobilność, a więc to, że można, dzięki wbudowanemu akumulatorowi, bez problemu korzystać z nich bez dostępu do gniazdka. Problem jednak w tym, że akumulator w laptopie jest z reguły jednym z jego najmniej żywotnych i najłatwiejszych do “zajechania” komponentów. Rozwiązaniem tego problemu może być dobry program do zarządzania baterią w laptopie.

Do wyboru jest naprawdę sporo opcji, ale nie każda z nich jest równie dobra, dlatego warto zrobić dobry research przed zdecydowaniem się na którąś z nich. Tak więc, co może zmienić taki program i dlaczego warto z niego korzystać? Jaki jest najlepszy program do baterii laptopa? Na te i inne powiązane z tematem pytania postaramy się wyczerpująco odpowiedzieć poniżej.

Dlaczego warto korzystać z programów do zarządzania baterią w laptopie?



Nie ważne, jak bardzo będziemy dbać o baterię w laptopie, nie wytrzyma ona wiecznie. Warto jednak poświęcić chwilę, aby wydłużyć jej działanie, ponieważ po prostu dzięki temu później dotrzemy do momentu, w którym, aby móc korzystać z laptopa poza domem, będziemy musieli wymienić akumulator.

Taki program do optymalizacji baterii laptopa nie wymaga od użytkownika dużo czasu i energii, a może pomóc. Oczywiście, nie należy zapominać o pewnych dobrych praktykach, takich jak choćby unikanie rozładowania sprzętu całkowicie, ponieważ częste rozładowywanie laptopa do 0% może mieć bardzo negatywny wpływ na żywotność baterii.

Warto jednak skorzystać także ze specjalnego oprogramowania, choćby po to, aby sprawdzić, jakie programy i narzędzia są najbardziej energożerne i co możemy zrobić, aby tak nie katować swojego akumulatora.

Który program do zarządzania baterią w laptopie wybrać?



Programów do zarządzania baterią w laptopie jest naprawdę sporo. Różnią się one między innymi ceną, zakresem funkcji, a także skutecznością. Chcielibyśmy przedstawić Wam trzy darmowe, popularne i, co najważniejsze, bardzo przydatne rozwiązania, które pomogą Wam ochronić swój akumulator czy też sprawdzić, jaka jest w danym momencie jego rzeczywista pojemność (ponieważ w miarę użytkowania może się ona zmniejszać, tak samo jest zresztą z bateriami w smartfonach).

BatteryBar

Pierwsza propozycja, czyli BatteryBar, nie jest najbardziej rozbudowanym programem do baterii laptopa, ale wyróżnia się lekkością (nie obciąży więc zanadto sprzętu i sama w sobie nie spowoduje dużo szybszego rozładowywania się baterii), a przy tym także precyzyjnością. Za pomocą tego niewielkiego programu możemy na bieżąco śledzić nie tylko procent naładowania baterii, ale także między innymi jej pojemność, pobór mocy, a także to, w jakim stopniu jest ona już zużyta.

Jeśli nie szukamy narzędzi do optymalizacji, a po prostu do kontroli stanu baterii, jest to warta rozważenia opcja. Zwłaszcza, że program daje szerokie możliwości dostosowania go do swoich preferencji, a dane wyświetla na pasku zadań, więc zawsze są one bardzo szybko i łatwo dostępne. Jak już wspomniano, jest on darmowy, aczkolwiek za 8 dolarów można zakupić wersję Pro, która daje dostęp do garści dodatkowych funkcji.

Battery Optimizer

Battery Optimizer to już program nieco bardziej zaawansowany, a także atrakcyjniejszy graficznie. Nie tylko sprawdzimy za jego pomocą statystyki związane ze zużyciem baterii i jej realną pojemność, ale też otrzymamy szereg wskazówek odnośnie do tego, co możemy zrobić, aby akumulator wytrzymał dłużej. Oczywiście, nie są to wskazówki szczególnie odkrywcze (wśród nich można wymienić m.in. zmniejszenie jasności ekranu), ale mogą się przydać.

Co również bardzo przydatne, program może przeprowadzić dogłębną diagnostykę “zdrowia" baterii (dzięki której poznamy także jej przewidywany czas działania), a także poinformować nas, jeśli nagle się ono pogorszy (lub znacząco podskoczy wskaźnik obciążenia akumulatora). Wszystkie alerty możemy oczywiście spersonalizować na podstawie swoich potrzeb i preferencji.

Battery Eater Pro

Battery Eater Pro nie charakteryzuje się być może najbardziej przyjaznym początkującym użytkownikom interfejsem, ale nadrabia funkcjonalnością. To lekkie, ale dość rozbudowane narzędzie, które pozwala przeprowadzać zaawansowane symulacje obciążenia baterii, aby oszacować jej parametry i potencjalny czas działania.

Dowiemy się dzięki niemu, jak bardzo "energożerne" są takie komponenty, jak choćby karta graficzna czy procesor. Sprawdzimy także, ile maksymalnie dany sprzęt powinien wytrzymać na w pełni załadowanym akumulatorze. Trzeba pochwalić go przede wszystkim za duże możliwości personalizacji ustawień - można m.in. dopasować rozdzielczość, w jakiej mają być przeprowadzane symulacje.

Program do baterii laptopa - podsumowanie



Wiecie już, dlaczego program do zarządzania baterią w laptopie może okazać się dla Was przydatny, zapoznaliście się także z listą najlepszych (naszym zdaniem) narzędzi tego typu. Nie pozostaje więc nic innego, jak pobrać któryś z nich, aby wydłużyć życie akumulatora w swoim sprzęcie. Z pewnością na dłuższą metę sporo dzięki temu zyskacie, więc zdecydowanie warto podjąć takie kroki - w końcu wymiana akumulatora w laptopie to nie jest tania sprawa.

