Pięć funkcji WhatsAppa, których możesz nie znać

Pokaż, gdzie jesteś!

Umówiłeś się ze znajomym w mieście, którego oboje nie znacie? Nie ma potrzeby teraz pisać ani dzwonić, by wytłumaczyć sobie wasze położenie. WhatsApp umożliwia udostępnienie lokalizacji. Dzięki tej opcji bardzo szybko można odnaleźć drugą osobę. Co więcej, można transmitować na bieżąco swoje położenie. Może się to przydać podczas nocnych spacerów, by zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika. Wystarczy rozpocząć transmisję swojej lokalizacji dla innej osoby i będzie ona mogła przez cały czas kontrolować twoje położenie.

Emotki to za mało?

Emotikony są standardem jeśli chodzi o wyrażanie emocji za pomocą tekstu w komunikatorach internetowych. Wiele aplikacji poszło już o krok dalej i umożliwia dodawanie formatu gif i naklejek. WhatsApp daje możliwość wysyłania stworzonych przez siebie i spersonalizowanych Naklejek. Niestety aplikacja umożliwia jedynie ich przesyłanie. Aby tworzyć własne naklejki konieczne jest pobranie dodatkowej aplikacji, a później dodanie Naklejek do WhatsAppa.

Chroń swoją prywatność

WhatsApp dba o prywatność swoich użytkowników, poprzez szyfrowanie end-to-end. Oznacza to, że nawet administratorzy aplikacji nie mogą przeczytać rozmów klientów. Z tego wynika, że zagrożenie przeczytania rozmów przez osoby postronne leży tylko i wyłącznie po stronie konsumenta. Wystarczy przez nieuwagę zostawić odblokowanego smartfona i wyjść na chwilę, a już ktoś mógłby dostać się do prywatnych rozmów. WhatsApp pozwala wyeliminować i taką ewentualność. To za sprawą zabezpieczenia biometrycznego aplikacji, która będzie żądała weryfikacji odciskiem palca podczas każdorazowego jej uruchomienia. Użytkownicy urządzeń z systemem iOS mogą zablokować dostęp do aplikacji za pomocą Face ID lub Touch ID.

Zdjęcie / AFP

Kto jest twoim ulubieńcem?

WhatsApp pozwala sprawdzić z kim wymieniasz najwięcej wiadomości. Nie jest to zawsze miarodajne, ze względu na to, że ranking jest na podstawie tego, ile waży dana konwersacja. Oznacza to, że możemy z kimś pisać setki wiadomości dziennie, a i tak będzie niżej od osoby, której wyślemy dwa większe pliki wideo. Niemniej daje to pewne rozeznanie w tym, z kim najwięcej się kontaktujemy. Funkcja ta pozwala od razu na wgląd we wszystkie zdjęcia i pliki wideo, które zostały wysłane w danej konwersacji. Można też usunąć wszystkie, bądź wybrane fotografie i nagrania. Jest to dobry sposób na zwolnienie miejsca na smartfonie, gdy zaczyna brakować wolnej pamięci.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Jak długo jesteś ignorowany?

Chyba każdy zna osobę, która odpisuje kilka godzin lub nawet dni po odczytaniu wiadomości. Dlatego też przydatną funkcją WhatsAppa jest sprawdzenie dokładnej godziny odczytania wiadomości przez takiego delikwenta. Jednak istnieje wiele sposobów, by to obejść. Odbiorca może całkowicie wyłączyć pokazywanie, że wiadomość została przez niego odczytana. Wtedy sam nie będzie widział, czy ktoś odebrał treści od niego. Innym sposobem jest przeczytanie wiadomości, gdy wyskakuje w powiadomieniach - to nie aktywuje potwierdzenia. Użytkownicy iPhone’ów mogą pójść o krok dalej i polecić przeczytanie wiadomości Siri.

Wiele osób nie ma nawet pojęcia o dodatkowych funkcjach WhatsAppa. Jest to zrozumiałe, gdyż nie każdy ma czas lub ochotę czytać bloga i wyłapywać nowinki. Wymienione funkcje to nie wszystkie narzędzia, jakie posiada aplikacja. WhatsApp jest nimi dosłownie naładowany, a każda w mniejszym lub większym stopniu zwiększa funkcjonalność komunikatora. Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze ulubione funkcje aplikacji.

