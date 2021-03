Jak wysłać wiadomość do wszystkich znajomych na Facebooku?

Może się zdarzyć taka sytuacja, kiedy koniecznie chcemy skontaktować się ze wszystkimi co do jednego znajomymi na Facebooku. Choćby po to, aby poinformować ich o jakimś wydarzeniu w swoim życiu lub przekazać link do zbiórki pieniędzy na jakiś ważny cel. Niezależnie od powodów, w takiej sytuacji możemy zapytać: jak wysłać wiadomość do wszystkich na FB?

Facebook Messenger - wysyłanie wiadomości do wszystkich znajomych

Nie jest to wcale takie oczywiste, zwłaszcza, jeśli znajomych mamy bardzo dużo, a czasu mało. Niestety, obecnie nie ma uniwersalnej, prostej i szybkiej metody na wysyłanie wiadomości do wszystkich Facebook. Nie oznacza to jednak, że nie da się tego zrobić. Wszystko wyjaśniamy poniżej.

Jak wysłać wiadomość do wszystkich na FB? Dwie metody



Wysłać wiadomości do wszystkich można na kilka sposobów. Pierwszy sposób nie wymaga instalowania jakichkolwiek zewnętrznych narzędzi, ale jest irytujący i czasochłonny. Drugi jest szybszy, ale mniej pewny - nie mamy stuprocentowej pewności, że nasza wiadomość trafi do absolutnie każdego, do kogo chcemy, aby trafiła.

Sposób 1. - wysłanie wiadomości do wielu znajomych



Ten sposób polega na wejściu na Facebooka, kliknięciu na ikonkę Messengera w prawym górnym rogu, a następnie na ikonkę ołówka w kwadracie. Pojawi się okno nowej wiadomości, w którym możemy wybrać adresatów, jednak ich liczba jest ograniczona.

Jeśli mamy bardzo dużo znajomych, może być koniecznie wysyłanie wiadomości w mniejszych grupach, co będzie czasochłonne i irytujące. Będziemy musieli bowiem ręcznie wpisywać każdego znajomego, zapamiętywać lub zapisywać, że już do niego pisaliśmy i tak po kolei, aż wyczerpiemy swoją listę znajomych.



Sposób 2. - stworzenie grupy na Facebooku

Druga opcja to stworzenie własnej grupy na Facebooku, masowe zaproszenie do niej wszystkich znajomych, a następnie utworzenie posta w tej grupie. Jeśli znajomi będą mieli włączone powiadomienia z grupy, wszyscy otrzymają informację na ten temat.

Swego czasu odpowiedź na pytanie, jak wysłać wiadomość do wszystkich na FB była znacznie prostsza, ponieważ można było skorzystać z wtyczki do wyszukiwarki, która automatyzowała ten proces i wysyłała w krótkim czasie wiadomości do wszystkich znajomych, ile by ich nie było. Wtyczka ta jednak nie jest już dostępna.

Wysyłanie wiadomości do wszystkich Facebook - podsumowanie



Mamy nadzieję, że udało nam się wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie, jak wysłać wiadomość do wszystkich na FB. Jak widać, nie jest to wcale bardzo trudne czy skomplikowane, ale, o ile nie będziemy chcieli robić tego ręcznie, wymagane będzie zainstalowanie zewnętrznej wtyczki.