Nie jest to szczególnie trudne, jeśli wie się, gdzie szukać takiego ustawienia. Nie trzeba pobierać do tego żadnych specjalnych narzędzi czy aplikacji, a wystarczy pogrzebać w Ustawieniach telefonu. Wszystko wyjaśnimy w dalszej części tego artykułu.

Jak usunąć PIN z karty SIM?



PIN to przypisany do danej karty SIM, czterocyfrowy numer zabezpieczający, który trzeba wpisywać np. po włożeniu karty do nowego urządzenia lub po uruchomieniu telefonu podobnie. Oryginalny PIN jest umieszczony na opakowaniu od karty SIM przekazanym przez operatora, ale potem można zmienić go na inny lub całkowicie usunąć.

Odpowiedź na pytanie, jak usunąć PIN z karty SIM jest dość prosta. Trzeba przy tym wskazać, że dokładne nazwy poszczególnych zakładek i ustawień zależą od tego, jaki ma się model telefonu - jeśli więc coś Wam się nie zgadza, po prostu poszukajcie czegoś, co u Was brzmi podobnie. Wystarczy wykonać poniższe kroki:

Włóż kartę SIM do telefonu i wpisz aktualny PIN (jeśli już masz kartę PIN w telefonie, nie trzeba oczywiście wyjmować jej i wkładać ponownie). Wejdź w Ustawienia telefonu, a następnie w zakładkę “Hasła i bezpieczeństwo". Stuknij w “Prywatność". Naciśnij na nazwę swojego operatora. Przesuń suwak obok “Zablokuj kartę SIM" i wpisz aktualny PIN, aby dezaktywować ochronę karty.

W przypadku, gdyby pojawiły się trudności ze znalezieniem tych opcji, zawsze można włączyć Ustawienia telefonu i wpisać w wyszukiwarkę ustawień np. SIM, a potem na liście wyników szukać opcji związanej z blokadą karty.

Jednocześnie przestrzegamy - samo hasło nałożone na telefon nie wystarczy, aby ochronić się przed oszustami, ponieważ kartę SIM można przecież przełożyć. W razie, gdyby telefon został ukradziony, oszust nie będzie mógł po prostu wyjąć karty SIM z jednego telefonu, przełożyć do swojego i móc podszywać się pod inną osobę, nie znając PIN-u. Usuwając go, narażamy się na niebezpieczeństwo.

Usuwanie PIN z karty SIM - podsumowanie



Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami powinniście już wiedzieć, jak usunąć PIN z karty SIM. Doradzamy jednak, aby dobrze się nad takim rozwiązaniem zastanowić, ponieważ PIN istnieje dla ochrony użytkownika. Jeśli bardzo wam on przeszkadza, to lepiej już ustawić łatwy PIN, którego na pewno nie zapomnicie niż żaden.

