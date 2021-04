Już szykujesz się do wyjścia, a tu okazuje się, że smartfon jest naładowany w zaledwie kilkunastu procentach? Dość często się to zdarza, ponieważ współczesne smartfony z reguły trzeba ładować raz na dzień lub dwa. Przy natłoku obowiązków można o tym zapomnieć, przez co później będziemy potrzebowali błyskawicznie podładować sprzęt. Tylko jak szybko naładować telefon? Wszystko wyjaśnimy poniżej.

Zdjęcie / Pixabay.com

Zebraliśmy dla was najlepsze i najskuteczniejsze metody, które pomogą Wam w jak najkrótszym czasie podładować baterię w Waszych urządzeniach. Wszystkie te sposoby są dość prostolinijne i łatwe we wprowadzeniu w życie, więc nikt nie powinien mieć z nimi problemu. Zapraszamy!

Jak szybko naładować telefon? Najlepsze sposoby



Szybkie naładowanie telefonu można osiągnąć na wiele sposobów - najlepsze z nich przedstawimy w dalszej części tego poradnika. Jeśli jednak naprawdę brak nam czasu i mamy dosłownie kilka minut, zanim musimy wyjść z domu (i stracimy w związku z tym dostęp co gniazdka) proponowalibyśmy po prostu skorzystać z powerbanka.

Zawsze warto mieć taki sprzęt pod ręką, oczywiście w pełni naładowany i gotowy do działania. Dla najszybszego ładowania dobrze, gdyby byłby to powerbank przewodowy o niezłej mocy (określanej w jednostce W, na przykład 20W). Można wziąć go ze sobą do samochodu czy komunikacji miejskiej, aby powoli, ale skutecznie podładować smartfona.

Metoda 1. Skorzystaj z najszybszej ładowarki przewodowej obsługiwanej przez smartfon

Na szybkość ładowania mają wpływ przede wszystkim dwie rzeczy: moc ładowarki i maksymalna moc obsługiwana przez smartfon. Ładowanie za pomocą ładowarki wpinanej do gniazdka będzie zawsze szybsze niż ładowanie przez kabel USB (na przykład z laptopa) i zazwyczaj też szybsze od ładowania przez powerbank, czy to przewodowy, czy bezprzewodowy. Jednak ładowarka ładowarce nierówna - można spotkać ładowarki o mocy 15W, ale też nawet 65W.

Nic nam jednak z bardzo szybkiej ładowarki, jeśli na przykład dany smartfon jest wiekowy i obsługuje ładowanie z maksymalną mocą 20W. W takim wypadku nie ma znaczenia, czy użyjemy ładowarki 20W, czy 50W, ponieważ efekt będzie ten sam. Dla optymalnej szybkości ładowania moc ładowarki powinna być jednak co najmniej równa maksymalnej obsługiwanej mocy.

