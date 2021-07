Nie ma nic złego w smartfonach odnowionych (czy też na przykład konsolach lub laptopach). Często pozwalają one sporo oszczędzić kosztem jedynie nieco niższej jakości urządzenia (na przykład wyraźnych śladów użytkowania). Jeśli jednak spodziewamy się sprzętu nowego, a dostaniemy odnowiony, możemy poczuć się oszukani. W takim razie, jak sprawdzić czy iPhone jest nowy, czy odnowiony?

Zdjęcie iPhone 11 Pro / INTERIA.PL

Na szczęście jest to możliwe, a do tego bardzo proste i nie wymaga żadnych zewnętrznych narzędzi, a jedynie samego iPhone’a. Wystarczy więc przy odbiorze sprzętu poprosić sprzedającego, aby przy nas to sprawdził. Przeprowadzimy Was krok po kroku przez cały ten proces poniżej. Zapraszamy!

Jak sprawdzić czy iPhone jest nowy czy odnowiony? To proste!



Odpowiedź na pytanie, jak sprawdzić czy iPhone jest nowy, czy odnowiony, nie należy do skomplikowanych. W pierwszej kolejności trzeba włączyć smartfon i wejść w jego Ustawienia.

Następnie musimy przejść do zakładki Ogólne, po czym nacisnąć na opcję “To urządzenie...".

Informację o tym, czy dany smartfon jest nowy, czy też nie, znajdziemy w polu dotyczącym numeru modelu. Wystarczy wiedzieć, jak go rozszyfrować. Tak naprawdę powinna nas interesować tylko pierwsza jego litera.

Jeśli numer modelu zaczyna się od litery M, oznacza to, że urządzenie jest nowe (w tym sensie, że nie było wymieniane na model zastępczy ani profesjonalnie odnawiane). W przypadku, gdy pierwsza litera to F, smartfon był już odnawiany lub naprawiany. Jest też trzecia opcja, a mianowicie literka N, która świadczy o tym, że smartfon musiał zostać zamieniony na model zastępczy.

Sprawdzanie iPhone’a - podsumowanie



Wiecie już, jak sprawdzić czy iPhone jest nowy, czy też odnowiony. Warto tę wiedzę posiadać, ponieważ po prostu może się przydać - tym bardziej, że skorzystanie z niej jest bardzo szybkie i bezproblemowe. Z tego też względu uczciwy sprzedawca nie powinien mieć problemu z tym, aby, zanim sprzęt i pieniądze zamienią ręce, sprawdzić, jak ta kwestia wygląda.

