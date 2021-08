Certyfikat IP - obalamy mity dotyczące wodoodporności smartfonów

Wiele osób mylnie mogłoby powiedzieć, że urządzenia z wysoką notą IP są wodoszczelne. W rzeczywistości IP (International Protection Rating) to międzynarodowy system oceny ochrony obudowy urządzenia przed dostępem do niebezpiecznych części obudowy, wnikaniem obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikania wody. To że urządzenie spełnia normy IP nie oznacza jeszcze, że wytrzyma kąpiel w wodzie. Sekret jego odporności na zewnętrzne czynniki tkwi w samym kodzie

Najnowsze smartfony często posiadają certyfikaty IP67 lub IP68. Nie oznacza to, że posiadają ochronę przed wodą i pyłkami 67 i 68 generacji. Nie zawsze wyższa liczba jest lepsza, bo przykładowo IP62 będzie słabiej chronić przed skutkami wniknięcia wody niż IP56. Kod IP może być opatrzony nawet czterema kolejnymi znakami. Pierwszy z nich jest cyfrą od 0 do 6, która oznacza stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych do obudowy. Drugi znak to również cyfra, lecz tym razem w skali 0-9 i świadczy klasie wodoszczelności obudowy. Ostatnie dwa znaki występują w formie liter i są całkowicie opcjonalne, dlatego nie widuje się ich zbyt często. Poniżej zostaną podane możliwe stopnie ochronności wraz z wyjaśnieniem.

Reklama

Ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części Numer Ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części 0 brak ochrony 1 brak możliwości dostania się do niebezpiecznych części wierzchem dłoni i ochrona przed dostaniem się do środku obcego ciała stałego o średnicy minimum 50mm 2 nie można dostać się palcem do części niebezpiecznych ani obcym ciałem stałym o średnicy minimum 12,5mm 3 ochrona przed dostępem narzędziami do części niebezpiecznych, nie dostanie się do nich również obce ciało stałe o średnicy 2,5mm lub większej 4 brak dostępu drutem do części niebezpiecznych, ochrona przed ciałami stalymi o średnicy 1mm 5 brak dostępu drutem do części niebezpiecznych, ochrona przed pyłem 6 brak dostępu drutem do części niebezpiecznych, pyłoszczelność

Popularny wśród producentów smartfonów certyfikat IP67 oznacza, że urządzenie jest maksymalnie pyłoodporne i nie ma możliwości dostania się drutem do niebezpiecznych części. Poza tym, taka obudowa ochroni elektronikę przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie. Certyfikat IP68 gwarantuje, że urządzenie ma lepszą ochronę przed skutkami wnikania wody. W tym przypadku urządzenie może przetrwać długotrwałe zanurzenie w wodzie.

Ochrona przed skutkami wnikania wody Numer Ochrona przed skutkami wnikania wody 0 brak ochrony 1 ochrona przed padającymi kroplami wody 2 ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę 3 ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony 4 ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku 5 ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony 6 ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony 7 ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m) 8 ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7) 9 Ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar i temp. +80°C) zgodnie z normą DIN 40050

Znając znaczenie ocen IP można wiele dowiedzieć się o bezpieczeństwie użytkowania danego urządzenia. Należy pamiętać, że ochrona przed bryzgami wody to nie to samo, co ochrona przed skutkami ciągłego zanużenia.

Trzeba mieć dodatkowo na względzie to, że pomimo posiadania certyfikatu, wielu producentów umieszcza w umowie gwarancyjnej zapis, który pozwala im odmówić naprawy egzemplarza w przypadku dostania się do jego wnętrza cieczy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowe piętrowe autobusy zasilane wodorem przybyły do Londynu AFP