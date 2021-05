​Brak polskich znaków na klawiaturze - jak rozwiązać ten problem?

Masz do napisania jakiś ważny tekst w języku polskim, a tu nagle okazuje się, że takie znaki, jak “ł”, “ś” czy “ó” nie chcą się pojawiać mimo wciskania odpowiednich klawiszy? Bez obaw – brak polskich znaków na klawiaturze jest uciążliwy, ale w większości przypadków wystarczy chwila, aby temu zaradzić.

Najlepsze sposoby postępowania w przypadku, kiedy klawiatura nie pisze polskich znaków, przygotowaliśmy poniżej. Wykorzystanie ich w praktyce jest bardzo proste, a jednocześnie skuteczne. Mamy nadzieję, że nasz poradnik okaże się dla Was przydatny. Bez dalszego przedłużania - zapraszamy!

Brak polskich znaków na klawiaturze - co robić?

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić, z czego może brać się brak polskich znaków na klawiaturze. Otóż bardzo możliwe, że przypadkiem przełączyliśmy się na inny język klawiatury, przez co polskie znaki nie będą obsługiwane. Języka klawiatury nie należy mylić z językiem systemu - można mieć w ustawieniach systemu wszystko po polsku, a klawiaturę na przykład angielską.

Okej, ale co robić, jeśli klawiatura nie pisze polskich znaków? Najprostszym wyjściem jest naciśnięcie klawisza Windows lub zjechanie myszką na dół ekranu, aby otworzyć pasek zadań. Następnie należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na ENG (lub inny skrót, w zależności od tego, jaki język klawiatury jest aktualnie ustawiony - ENG to skrót dla angielskiego) i wybrać z listy POL.

Co jednak w przypadku, kiedy takiego przycisku nie ma lub z jakiegoś powodu chcemy wykorzystać inną metodę? W takim przypadku powinniśmy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Otwórz Ustawienia systemu. Przejdź do zakładki “Czas i język". Po lewej stronie wybierz kategorię “Język". Naciśnij na przycisk “Klawiatura". Z listy rozwijanej wybierz “Polski - Polski (programisty)".

Gdyby na liście nie było polskiego, naciśnij na strzałkę wstecz w lewym górnym rogu okna ustawień i kliknij na “Dodaj język". Wybierz z listy polski, po czym poczekaj aż się on pobierze i zainstaluje. Potem, tak, jak wskazywaliśmy powyżej, wejdź w ustawienia klawiatury i wybierz z listy język polski.

Klawiatura nie pisze polskich znaków - podsumowanie



Brak polskich znaków na klawiaturze to irytujący problem, ale na szczęście stosunkowo łatwy do rozwiązania - wystarczy podążać za opisanymi przez nas powyżej wskazówkami. Zdecydowanie warto wiedzieć, co zrobić, jeśli klawiatura nie pisze polskich znaków, ponieważ każdemu może się przytrafić tego typu sytuacja, a bez “ł", “ć" czy “ń" niewiele da się w języku polskim napisać.