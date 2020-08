Nowe badania sugerują, iż wykorzystanie energii do kopania Bitcoinów pobiło rekord.

Wydobywanie lub inaczej "kopanie" Bitcoinów powoduje zużycie ogromnej ilości energii. Waluta cyfrowa już wcześniej biła kolejne rekordy związane ze zużyciem mocy, ale tym razem mamy do czynienia z oficjalnym badaniem wykonanym przez firmę Cambridge Center for Alternative Finance. Według opisywanego raportu, światowy przemysł wydobywczy powiązany z Bitcoinem zużywa około 7,46 GW energii, co odpowiada za około 63,32 terawatogodzin zużycia. Koszt wydobycia jednego Bitcoina wynosi około 7500 dolarów. Na jednej transakcji można zarobić do 4000 dolarów zysku "na czysto".

Analitycy przewidują, iż ciągłe zwiększanie mocy do wydobycia BItcoinów może sprawić, iż cały proces dorówna mocą elektrowniom nuklearnym znajdującym się w kilku regionach świata. Warto przypomnieć, iż Bitcoin jest wirtualną walutą wydobywaną zarówno przez pojedynczych użytkowników, jak i zorganizowane firmy korzystające z tony sprzętu zamkniętego w specjalnych pomieszczeniach.

Zużycie energii będzie jednak tylko i wyłącznie rosnąć.