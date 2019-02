ZUS wybiera platformę IBM Z dla zapewnienia bezpieczeństwa danych

ZUS wybrał platformę IBM Z, aby zapewnić bezpieczeństwo dla systemu KSI, serca systemu emerytalnego w Polsce. Czteroletnia umowa - zawarta w grudniu 2018 r. - o wartości 70,5 mln zł pozwala zagwarantować dalszy rozwój systemu w ramach strategii ZUS na lata 2016-2020, której celem jest m.in. usprawnienie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zdjęcie IBM Z /materiały prasowe

KSI ZUS należy do dziesięciu największych na świecie systemów IT - obsługuje około 24 milionów obywateli, przetwarza 900 mln dokumentów w skali roku i operuje na 140 TB danych. Aby pomóc chronić dane klientów i zapewnić zgodność z nowymi regulacjami, w tym RODO, ZUS wybrał system IBM z14, który oferuje pełne szyfrowanie danych i może przetwarzać 850 milionów w pełni szyfrowanych transakcji dziennie.

"Priorytetami są dla nas zarówno wiarygodność, stabilność i bezpieczeństwo systemu ZUS jak również akceptowalny poziom kosztowy. Dzięki umowie wiążącej oba podmioty w ciągu kolejnych czterech lat możliwa będzie dalsza efektywna współpraca z IBM, jak również rozbudowa systemu" - podkreśla Krzysztof Dyki, członek zarządu ZUS ds. informatycznych.

Oparty na platformie IBM Z system KSI korzysta na co dzień z 300 aplikacji, a najnowsza wersja platformy IBM z14 wyróżnia się 35 procent większą zdolnością przetwarzania danych i trzykrotnie większą pamięcią niż poprzednie jej generacje - wynika z informacji producenta.

"Cieszymy się z dalszej współpracy z ZUS w obszarze optymalizacji i uproszczenia działań operacyjnych. IBM Z oferuje obecnie najwyższy dostępny poziom bezpieczeństwa, pełne szyfrowanie i efektywność kosztową. Efektywność kosztowa tego rozwiązania polega na tym, że jego koszt przy zastosowaniu zbliżonych obciążeń to zaledwie 6% wydatków na podobne systemy szyfrujące" - mówi Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

Według Gemalto Breach Level Index, spośród 10 miliardów rekordów danych skradzionych od 2013 roku, jedynie 4 proc. było szyfrowanych, co czyni je bezużytecznymi dla hakerów. Dlatego coraz więcej usług publicznych będzie potrzebowało niezawodnych i bezpiecznych narzędzi do przetwarzania i analizy danych - to jedyny sposób dalszego rozwoju gospodarki cyfrowej.

IBM Z bazuje na możliwościach najpotężniejszego silnika transakcyjnego na świecie, wspierając dzisiaj płynność międzynarodowych operacji handlowych, w tym:

- 87% wszystkich transakcji kartą kredytową i płatności o wartości prawie 8 bln dolarów rocznie

- 29 mld transakcji bankomatowych rocznie o wartości prawie 5 mld dolarów dziennie

- 4 mld lotów pasażerskich rocznie

- Ponad 30 mld transakcji dziennie - więcej niż dzienna liczba zapytań w wyszukiwarce Google

- 68% światowej produkcyjnej mocy obliczeniowej przy nakładach stanowiących zaledwie 6% łącznych kosztów IT.