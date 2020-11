Został milionerem, po tym jak meteoryt rozbił się w jego domu

Niesamowita historia przydarzyła się pewnemu producentowi trumien w Indonezji. W jego dom uderzył meteoryt zwany chondrytem – jest on rzadszy od złota.

Zdjęcie Meteoryt cenniejszy niż złoto /123RF/PICSEL

Choć słynne powiedzenie głosi, że "pieniądze nie spadają z nieba" z faktem tym może nie zgodzić się Joshua Hutagalung - właściciel firmy produkującej trumny z Indonezji. Ku jego wielkiemu zaskoczeniu, w dom będący zarazem pracownią mężczyzny, uderzył sporej wielkości meteoryt. Choć zniszczenie domu rzadko kiedy można nazwać szczęśliwym wydarzaniem - ten konkretny przypadek jak najbardziej nie powinienem zamartwiać właściciela - czytamy w serwisie BBC.com.

Reklama

W domu Joshui wylądował bowiem ważący 2,1 kg chondryt węglisty - niezwykle rzadkie ciało niebieskie, charakteryzujący się bardzo kruchą budową. Jego nazwa pochodzi stąd, że większość budowy zawiera chondry, czyli drobne, najczęściej zbudowane promieniście, kuliste skupienia krystaliczne. Wiek meteorytu został oszacowany na 4,5 miliarda lat, a gram jego powierzchni kosztuje 645 funtów. Oznacza to, że szczęśliwy znalazca otrzyma za niego sumę przekraczającą 1,4 miliona funtów.

W rozmowie z The Sun, producent trumien ujawnił, że sprzedał skałę amerykańskiemu ekspertowymi od meteorytów. Ten następnie sprzedał meteoryt kolekcjonerowi z USA, który umieścił rzadki kamień w Centrum Badań Meteorytów na Uniwersytecie Stanu Arizona.

Joshua nie podał konkretnej kwoty jaką udało mu się uzyskać za rzadkiego "gościa". Podkreślił jedynie, że pieniędzy jest wystarczająco, by mógł przejść na emeryturę i zbudować kościół dla swojej społeczności. W ten właśnie sposób chce podziękować za "znak z nieba", który uczynił go zamożnym.

To oczywiście nie jedyny przypadek odnalezienia tak rzadkiego chondrytu. Zaledwie rok temu podobna skała rozbiła się na polu ryżowym we wschodnich Indiach. Ważący 14 kg meteoryt był wielkości piłki nożnej. Lokalni rolnicy zrobili ślad, jaki pozostawiła w błotnistych terenach wioski Mahadeva w Bihar.

Rekordowy chondryt rozbił się 5 lat temu, nieopodal miasta Maryborough w Australii. Odnalazł go David Hole - poszukiwacz złota. Datowanie tego konkretnego przypadku zostało ustalone na 4,6 mld lat. Ogromna, ważąca 17 kg skała, ukazała swoje wnętrze po użyci piły diamentowej. Odkryto, że meteoryt zawiera wysoki procent żelaza, co czyni go chondrytem H5. Wewnątrz znajdują się struktury zwane chondrulami.

Zdjęcie Chondryt H5 z Australii / materiały prasowe

Meteoryty takie jak Maryborough są rzadsze niż złoto. Ten znaleziony w Australii jest jednym z zaledwie 17 odkrytych meteorytów i drugim co do wielkości chondrytem H5.