​Zortrax Endureal - drukarka przemysłowa 3D trzeciej generacji

Zortrax Endureal to nowa drukarka 3D przeznaczona dla przemysłu i linii produkcyjnych. Jej atuty to m.in.: duże pole robocze, technologia podwójnej ekstruzji, zamknięta i podgrzewana komora druku oraz zaawansowane funkcje kontrolujące jakość oraz bezpieczeństwo druku. To rozpoczyna nowy rozdział w historii firmy, dotychczas związanej z rozwiązaniami desktopowymi.

Zdjęcie Zortrax Endureal /materiały prasowe

Nowe urządzenie ma wszystkie zalety drukarek przemysłowych trzeciej generacji: precyzyjna kontrola nad termicznymi parametrami procesu druku umożliwia pracę z polimerami o bardzo wysokiej wytrzymałości. Drukarka została zaprojektowana z myślą o zaawansowanych zastosowaniach inżynieryjnych i medycznych. Dzięki dużej przestrzeni roboczej mierzącej 30x40x30 cm lub 36 litrów, Endureal może być z powodzeniem stosowany w procesie produkcji, a nie jedynie na etapie prototypowania. Dzięki technologii LPD Plus, urządzenie może pracować zarówno w trybie pojedynczej, jak i podwójnej ekstruzji. Podgrzewana platforma robocza Endureala jest wykonana z aluminium. Na platformie umieszczona jest wymienna, elastyczna płyta z ferrytycznej stali nierdzewnej pokrytej folią PEI, co wpływa na odpowiednie przyleganie wszystkich obsługiwanych filamentów oraz pozwala na łatwe wyjmowanie modelu po wydruku. Przy wykorzystaniu drukarek w charakterze produkcyjnym, ta funkcja ma kluczowe znaczenie.

Drukarka zapewnia użytkownikom zaawansowane zarządzanie temperaturą w procesie drukowania. W modelu Zortrax Endureal temperatura filamentu jest ściśle kontrolowana na każdym etapie, aby osiągnąć najwyższą precyzję i najlepsze możliwe właściwości mechaniczne części drukowanych w 3D. Filamenty są przechowywane w zamkniętej komorze o kontrolowanej temperaturze i wilgotności. Użytkownik może dowolnie ustawić temperaturę w podgrzewanej komorze druku. Ekstruder przez cały czas działa w odrębnym przedziale, który jest termicznie odizolowany od komory druku. W ten sposób jego kluczowe komponenty działają w optymalnym przedziale temperatur zapewniając niezawodne podawanie materiału.

Jednym z filamentów obsługiwanym przez drukarkę jest nowoczesny materiał - PEEK. Jego unikalne właściwości obejmują: wysoką odporność na ścieranie, wytrzymałość termiczną, potwierdzoną biokompatybilność, świetny stosunek wytrzymałości do masy oraz wysoką odporność na promieniowanie. Taka charakterystyka jest niezbędna w sektorach takich jak medycyna, lotnictwo, motoryzacja, przemysł kosmiczny i inżynieria mechaniczna - wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wykorzystanie niezwykle wytrzymałych i bezpiecznych materiałów.

W pełni produktywne wykorzystanie druku 3D jest możliwe tylko, gdy drukarka działa niezawodnie. Zortrax Endureal ma ponad 17 wbudowanych czujników, które działają w czasie rzeczywistym, aby zagwarantować bezproblemową pracę w zaawansowanych technologicznie projektach produkcyjnych i rozwojowych. Drukowanie można monitorować zdalnie za pomocą odpornej na wysokie temperatury kamery zainstalowanej w komorze drukującej. System monitoringu pozwala na śledzenie "na żywo" procesu wydruku.



W przypadku wykrycia przerwy w zasilaniu, Blackout Response System wykorzystuje energię zgromadzoną we wbudowanych kondensatorach, aby zapisać dokładne położenie głowicy drukującej. Po przywróceniu zasilania drukowanie może zostać wznowione z tego samego miejsca. Oddzielne czujniki nieustannie pracują w celu wykrycia problemów, takich jak zacięcie lub wyczerpanie filamentu. Drukarka monitoruje także ciężar szpul filamentu, sprawdzając czy jest go wystarczająco dużo aby ukończyć model. Temperatura i wilgotność w komorze filamentu są cały czas mierzone i kontrolowane, co ma istotne znaczenie podczas skomplikowanych i długotrwałych wydruków bazujących na wysoce hydrofilowych materiałach, takich jak nylon, który pochłania wilgoć z otoczenia.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i oprogramowaniu, Endureal jest gotowy do działania z pełną wydajnością od pierwszego dnia. Podobnie jak wszystkie najnowsze urządzenia Zortrax, ma wbudowane Wi-Fi oraz Ethernet.

Zortrax Endureal, drukarka 3D trzeciej generacji od Zortrax, będzie dostępna w pierwszym kwartale 2020 roku.