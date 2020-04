Zoom zapewnia, że nigdy nie sprzedawał danych swoich użytkowników

Firma Zoom Video Communications zareagowała na zarzuty dotyczące niedawno odkrytego kodu kryjącego się w popularnej aplikacji. Miał on służyć do przesyłania danych użytkowników do Facebooka.

Zdjęcie Przykładowe spotkanie firmowe zrealizowane przy pomocy platformy Zoom /materiały prasowe

Apel ten wystosowała Aparna Bawa, dyrektor ds. Prawnych Zoom. W swoim poście poinformowała ona, że firma nie sprzedaje i nigdy nie sprzedawała danych, a ​wprowadzone niedawno zmiany w polityce prywatności mają jedynie zapewnić bardziej przejrzysty pogląd na tego typu zagadnienia.

Aktualizacja została wprowadzona, aby polityka prywatności firmy była teraz jaśniejsza i łatwiejsza do zrozumienia dla użytkowników. We wpisie podkreślono też, że nigdy nie wykorzystywano danych uzyskanych w wyniku korzystania z aplikacji. Ponadto każdy użytkownik ma pełną kontrolę nad ustawieniami plików cookie podczas odwiedzania witryn marketingowych należących do firmy.

Firma dodaje ponadto, że jakiekolwiek wideo-konferencję odbywające się za pośrednictwem komunikatora nie są przez nią monitorowane.