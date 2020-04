Zoom 5.0 z poprawkami dotyczącymi bezpieczeństwa

Mamy dobrą wiadomość dla użytkowników komunikatora Zoom. Jego najnowsza wersja wprowadza aktualizację bezpieczeństwa, w tym 256-bitowe szyfrowanie.

Aplikacja Zoom zanotował ogromny wzrost popularności ze względu na wybuch epidemii koronawirusa - z 10 milionów w grudniu, do 200 milionów użytkowników w marcu. Niestety ze względu na wysoką popularność pojawiły się też coraz częstsze sygnały dotyczące problemów z prywatnością i bezpieczeństwem aplikacji, co zmusiło firmy i organizacje do ponownego przemyślenia jej stosowania.

Problem okazał się na tyle poważny, że firma postanowiła wprowadzić istotne zmiany w zabezpieczeniach i polityce bezpieczeństwa, w tym utworzyć specjalną radą doradczą zajmującą się ochroną danych użytkowników. Najnowsza wersja aplikacji okraszona numerem 5.0 to pierwsze efekty tych działań.

Od dziś program został rozbudowany o nowe funkcje ochrony prywatności. W tym celu wykorzystano 256-bitowe szyfrowanie AES GCM, które złamać można jedynie poprzez tzw. atak "brute force". Nowy Zoom łata także problem z niektórymi połączeniami przekierowanymi do Chin, co budziło obawy dotyczące prywatności. Na sam koniec warto wspomnieć o usprawnieniu funkcji haseł i poczekalni, które mają ograniczyć efekt tzw. zoombombingu

Najnowsza wersja aplikacji będzie oficjalnie dostępna jeszcze w tym tygodniu.