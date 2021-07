Znikające wiadomości WhatsAppa, również na iOS

O fakcie poinformował serwis WABetaInfo, który odkrył nowość w najnowszej wersji beta aplikacji na systemach Apple. Znikające wiadomości to nic innego jak możliwość ustawienia automatycznie kasowanych wpisów. Dzięki temu wszystko co napiszemy w komunikatorze, zniknie po 7 dniach. Podobne rozwiązanie oferuje obecnie chociażby darmowy komunikator Telegram. Pozwala to na bezpieczniejsze przesyłanie różnych poufnych informacji z zachowaniem świadomości, że poszczególne wiadomości nie do osób trzecich - nawet w przypadku włamania na konto.

Oczywiście istnieją także pewne ograniczenia. Aby opcja zadziałała poprawnie, wszyscy użytkownicy muszą mieć włączoną funkcję. Jeśli zatem piszemy poufną wiadomość do kogoś, kto funkcję wyłączył - ta nie zniknie. WhatsApp ostrzega również, że mogą wystąpić sytuacje, w których znikające wiadomości nie zostaną usunięte, na przykład gdy są one wyświetlane w powiadomieniach.

Choć rozwiązanie na systemach iOS jest obecnie dostępne jedynie w wersji beta oprogramowania, to każdy już teraz może je przetestować. Wystarczy się zarejestrować do programu testowego WhatsAppa. Na obecną chwilę nie wiadomo kiedy nowa funkcja oficjalnie zadebiutuje.